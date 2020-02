Brake Wer will noch mal, wer hat noch nicht? An diesem Wochenende läuft die Frist zur Teilnahme an der Aktion „Mensch des Jahres“ in Brake ab. Bis Sonntag können noch Vorschläge gemacht werden: Wer hat es verdient, für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet zu werden? Unzählige Menschen tragen auch in Brake dazu bei, dass es in Vereinen und Verbänden, Organisationen und Institutionen reibungslos läuft, dass Menschen Sport treiben können, unterhalten werden, betreut werden, eine (neue) Heimat in der Kreisstadt finden oder auf anderem Wege unterstützt werden.

Zwei dieser „stillen Helden“ möchten die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) und die Nordwest-Zeitung auch in diesem Jahr ehren – für das Jahr 2019. Gesucht werden eine Frau und ein Mann, die sich in besonderer Weise um die Stadt und um ihre Mitmenschen verdient gemacht haben. Aber auch eine kleine Gruppe – etwa die rührige Doppelspitze oder ein engagiertes Team – darf gerne vorgeschlagen werden. Die Ehrenamtlichen können für einen Verein, eine Organisation oder eine Institution tätig sein, oder aber auch auf eigene Faust. Einzige Voraussetzungen: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen ihr Engagement unentgeltlich und in Brake verrichten. Das Alter spielt keine Rolle. Ein Jury entscheidet über die Auszeichnung, die in einer kleinen Feierstunde von NWZ und LzO übergeben werden.