Netzwerk: Unternehmen umweltbewusst und nachhaltig führen

Brake Die Firma Rehau mit Sitz in Bern/Schweiz möchte ihre Aktivitäten in puncto Nachhaltigkeit stärker publik machen. Mit der Unterzeichnung des „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UN) hat das Unternehmen nun ein dahingehendes Zeichen gesetzt. „Rehau hat sich als Familienunternehmen schon seit Jahren einer nachhaltigen Unternehmenspolitik verschrieben. Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen liegt uns ebenso am Herzen“, betont William Christensen, Geschäftsführer der Rehau-Gruppe.

Am Rehau-Standort in Brake hatte das Unternehmen vor rund drei Jahren 100 Millionen Euro investiert. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit entstand eine neue, umweltfreundliche Lackieranlage samt Gebäude. Das bestehende Hochregallager wurde ausgebaut sowie eine neue Lagerhalle errichtet und die Spritzgussfertigung und Montage erweitert. Damit einher gingen über 250 neue Arbeitsplätze. Die Erweiterung erstreckt sich auf rund 24 000 Quadratmeter zusätzliche Fläche. Lackiert werden in Brake hauptsächlich Stoßfänger, Dachspoiler und Außenanbauteile für den Kunden Daimler. In Brake sind über 1000 Mitarbeiter beschäftigt.• Der UN „Global Compact“ ist die weltweit größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Er ist eine Art Gütesiegel im Bereich Nachhaltigkeit auf der Grundlage von zehn universellen Prinzipien aus den Bereichen Menschenrecht, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention. Das Netzwerk unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Strategien und Aktivitäten an Nachhaltigkeitszielen und der Vision des „Global Compact“ auszurichten. Weltweit haben sich bereits mehr als 13 500 Unternehmen und Organisationen angeschlossen, die nicht nur Wissen austauschen, sondern auch regelmäßig und transparent über ihre Maßnahmen und Fortschritte berichten. • Die Rehau-Gruppe hat einen Jahresumsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euro. Rund 20 000 Mitarbeiter sind weltweit an über 170 Standorten tätig. Europaweit arbeiten rund 12 000 Mitarbeiter, davon 8000 in Deutschland.

