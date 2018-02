Brake /Ovelgönne Oldenbrok-Mittelort verfügt laut Patrick Notzon als einziger Ort in der Gemeinde Ovelgönne, gemessen an seiner Einwohnerzahl, über ein dichtes Netz an Einrichtungen des alltäglichen Bedarfs. Im Ort befinden sich auch das Rathaus, niedergelassene Ärzte und eine Polizeistation. Im Zuge der Neufassung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Wesermarsch könnte Oldenbrok-Mittelort nun als Grundzentrum ausgewiesen werden, merkte der Raum- und Landesplaner Patrick Notzon in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Kreistages an.

Und es gibt noch einen weiteren Grund, der die Bedeutung und Attraktivität von Oldenbrok-Mittelort erhöhen wird: Durch die Verlegung der Bundesstraße 211, die sich noch durch den Ort windet, ergeben sich weitere Entwicklungsmöglichkeiten. So könnte beispielsweise auch ein neues Baugebiet im Ortskern erschlossen werden. Der stellvertretende Landrat Dieter Kohlmann sieht den angedachten Grundzentrum-Status jedoch kritisch. Er befürchtet Nachteile für andere Ortschaften der Gemeinde Ovelgönne. Neue Baugebiete würden dann vornehmlich im Gebiet des Grundzentrums ausgewiesen werden, so seine Vermutung. Die Erweiterung des Wohnbaugebiets Loyer Bäke in Großenmeer wäre sicherlich nicht mehr möglich gewesen. Doch Patrick Notzon sowie Matthias Wenholt, Dezernatsleiter beim Landkreis Wesermarsch, widersprachen. Entwicklungshemmnisse für die anderen Ortsteile würden sich durch eine solche Ausweisung nicht ergeben, stellten sie fest.

Für den Entwurf des neuen RROP wurden viele Daten zusammengetragen und erfasst. Laut Patrick Notzon gab es 66 eingereichte Beiträge, welche Flächen künftig für welche Nutzung vorgesehen werden sollen. Inhaltliche Schwerpunkte waren Siedlungserweiterungen, Ausbau der Verkehrswege sowie Einzelhandel außerhalb zentraler Orte. Von den Stellungnahmen seien dann 14 nicht für das RROP berücksichtigt worden.

„Wir hatten die Kommunen aufgefordert, uns ihre Planungsabsichten mitzuteilen“, betonte Matthias Wenholt. Im Laufe dieses Frühjahrs will die Kreisverwaltung den RROP-Vorentwurf auslegen. Angedacht ist der Zeitraum vom 23. April bis zum 1. Juli. „Wir möchten einen intensiven Beteiligungsprozess. Die Beteiligung der Städte und Gemeinden ist uns wichtig“, so Matthias Wenholt.

kommentar Chancen nutzen Für Oldenbrok-Mittelort ergeben sich neue Entwicklungsmöglichkeiten. Die Ausweisung als Grundzen-trum ist positiv zu bewerten, weil der Ort dann auch mit zusätzlicher Unterstützung rechnen kann. Bei Projekten könnten beispielsweise Fördergelder fließen. Noch aber ist es nicht so weit. Der Entwurf des neuen Regionalen Raumordnungsprogramms muss erst durch die Instanzen und dann vom Kreistag abgesegnet werden. Es besteht auf jeden Fall noch Diskussionsbedarf. Zum ersten Quartal 2019 könnte das Programm dann festgezurrt sein. Mit den Städten und Gemeinden ist der Landkreis weitgehend auf einer Linie. Sowohl 2014 als auch 2017 sind ihre Planungsabsichten berücksichtigt worden. Wichtig dabei ist dem Landkreis die Transparenz. Jetzt ist auch die Politik am Zug. Die Vorschläge sollten einer weiteren Schärfung des RROP dienen. Ein festes Fundament und Planungssicherheit für die kommenden zehn Jahre sind zu schaffen. Den Autor erreichen Sie unter Ulrich.Schlueter @infoautor.de

Auch das Thema „Interkommunale Gewerbegebiete“ wurde angesprochen. Sie sollen sich im neuen RROP niederschlagen. Größere Flächen der Gemeinde Stadland und Stadt Nordenham stünden an der geplanten A 20 im Bereich des Wesertunnels bereit. Auch das Gewerbegebiet in Harmenhausen (Gemeinde Berne) an der B 212neu wäre für eine großflächige Ansiedlung von Unternehmen mit logistischem Schwerpunkt geeignet.

Auch Vorranggebiete für Windenergie sind im neuen RROP, wie bisher auch, ausgewiesen. Neue Gebiete würden nicht hinzukommen, so Matthias Wenholt. Die Ausweisung von Windenergieparks bleibt zudem Aufgabe der jeweiligen kommunalen Bauleitplanung.