Personelle Wechsel im Stadtrat

Brake Einige personelle Änderungen stehen an diesem Donnerstag im Rat der Stadt Brake an. Das Gremium befindet mit der formalen „Feststellung der im Rat vertretenen Gruppen und Fraktionen“ auch über zwei Nachrücker. Für den am 7. Oktober überraschend verstorbenen Ratsherrn Gérard Rünzi (parteiloses Fraktionsmitglied der CDU) rückt Andreas Vollert nach. Zudem hatte Uwe Eilers (WGB) am 17. September den Verzicht seines Ratsmandates mitgeteilt. Für ihn rückt Klaus Bargmann nach. Da Rünzi auch einer von drei ehrenamtlichen stellvertretender Bürgermeistern der Stadt war, muss der Rat über einen Nachfolger abstimmen. Von der CDU/Ising-Gruppe wurde dafür Uwe Seyberth vorgeschlagen, von der SPD-Fraktion Jürgen Boom. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Schrabberdeich 1.