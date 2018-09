Brake Rückenwind für Thomas Brückmann (parteilos): Nachdem dem Landrat in einem Fernsehbeitrag des Norddeutschen Rundfunks Befangenheit in der Windenergieplanung unterstellt worden war, hat sich der Erste Kreisrat Hans Kemmeries die Akten genau angesehen. Sein Urteil: Für ein Fehlverhalten des Landrats gebe es keinen Anhaltspunkt, teilte Kemmeries am Montag im Kreistag mit. Die Fraktionen von Grüne, UW und FDP hatten gemeinsam beantragt, den Punkt „Genehmigung von Windparks in der Wesermarsch“ auf die Tagesordnung zu nehmen. Auch Jürgen Janssen (Grüne) teilte nach den Ausführungen von Kemmeries dessen Ergebnis: „Der Vorwurf, der Landkreis verhalte sich rechtswidrig ist nicht zutreffen“, gab er als einer der Antragsteller der Kreisverwaltung politische Rückendeckung.

Kemmeries hatte sowohl rechtliche als auch planungsrechtliche Fragen geprüft. Auch der Frage, ob der Landrat sich – wie von diesem selber angekündigt – bei der Mitwirkung hätte zurückhalten müssen, gehörte dazu.

Im Ergebnis ist der Kemmeries zu dem Ergebnis gekommen, dass es für eine solche Enthaltung des Landrats im Genehmigungsverfahren keine rechtliche Grundlage gebe, er dies aber aus freien Stücken selbstverständlich tun könne – und auch getan habe: „Der Landrat hat sich einer Mitwirkung bei den Genehmigungsverfahren durchgehend enthalten, obwohl dazu rechtlich keine Notwendigkeit bestand“, trat er auch diesem Vorwurf entgegen.

Kemmeries nahm auch gleich die gesamte Kreisverwaltung vor Anschuldigungen in Schutz: „Die Kollegen im Hause sind durchaus in der Lage, rechtmäßige Entscheidungen zu treffen.“ Bei Zweifeln könnten sie eine schriftliche Weisung einfordern. Dies sei in keinem Fall geschehen. „Die Kreisverwaltung arbeitet immer mit dem Ziel, rechtmäßige Entscheidungen zu treffen.“ Es gebe allerdings unterschiedliche Rechtsauffassungen auch unter Juristen und bei Gerichten. Dem müsse sich auch der Landkreis stellen.

Auch inhaltlich äußerte er Kritik an dem Beitrag: So sei die Aussage, ein Vorranggebiet für den Torfabbau sei für Windenergienutzung auf jeden Fall unzulässig „rechtlich nicht zutreffend“. Der Windenergieerlass des Landes lasse eine Windenergienutzung auf solchen Flächen explizit zu, so Kemmeries. Dies sei etwa im Landkreis Leer so umgesetzt worden. Insgesamt nannte er den Beitrag „schlecht recherchiert und tendenziös dargestellt“, resümierte er unter Beifall des Kreistages.