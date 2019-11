Brake In einem Antrag an den Kreistag fordert die FDP-Kreistagsfraktion die Abschaffung der Jagdsteuer ab dem Jahr 2020. Die Jagdsteuer mache im Landkreis pro Jahr lediglich einen Betrag von rund 16 000 Euro aus und stellt aus Sicht der Freidemokraten eine Bagatellsteuer dar. Unter Berücksichtigung der mit der Erhebung verbundenen Aufwendungen sei die Verhältnismäßigkeit in Frage zu stellen, meint die FDP.

Die Jägerschaft erbringe für den Landkreis freiwillige Leistungen für die Gesellschaft. Dazu gehört auch die Beseitigung des verunfallten Wildes. Eine Aufgabe, die ansonsten der Landkreis wahrzunehmen habe, was erheblich höheren Aufwand verursachen würde, als die Einnahme aus der Jagdsteuer.