Brake „Die erfolgreiche Bewältigung unserer großen und komplexen Aufgabe erfordert einen größeren Vorstand“, erklärt die Vorsitzende des Refugium Wesermarsch, Doris Ammermann, warum auf der Jahreshauptversammlung der Vorstand von drei auf fünf Personen erweitert wurde.

Der gemeinnützige Verein für interkulturelle Arbeit leistet seit mehr als 30 Jahren erfolgreich Migrationssozialarbeit in der Wesermarsch. Hier sind die Migrationsfachdienste des Bundes und des Landes Niedersachsen im Landkreis angesiedelt. Im Auftrag des Landkreises und einiger Kommunen bietet es ein verlässliches Integrationsangebot mit zahlreichen Projekten wie niedrigschwelligen Deutschkursen, Fahrradkursen, Arbeitsintegrationsprojekten für Flüchtlinge, Veranstaltungen zur interkulturellen Begegnung. Seit Jahrzehnten wirbt das Refugium erfolgreich Projektmittel zur Förderung der Integration in den Landkreis ein, die Integrationsarbeit der vergangenen Jahre im Landkreis wurde wesentlich davon finanziert.

Darüber hinaus bietet das Refugium als Träger die Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket an und betreibt zusätzlich ein Gebrauchtmöbelhaus als soziales Kaufhaus.

Im wieder- und neugewählten Vorstand sind in der Migrationssozialarbeit professionell Aktive und langjährige Mitglieder mit Migrationserfahrung tätig. „Als Verein für interkulturelle Arbeit freuen wir uns besonders über die Diversität im Vorstand; der neue Vorstand bildet in besonderer Weise die interkulturelle Offenheit unseres Vereins ab. Wir wurden alle in verschiedenen Ländern geboren, sprechen alle verschiedene Sprachen und haben verschiedene berufliche und kulturelle Hintergründe. Wir sind Männer und Frauen, sind aus verschiedenen Gründen in Deutschland und haben mehrheitlich einen Migrationshintergrund“, erklärt die alte und neue Vorsitzende.

Zum Vorstand gehören ferner der stellvertretende Vorsitzende Dr. Mark Pilz und Schatzmeisterin Renata Hammerstein, die ebenfalls im Amt bestätigt wurden. Neu dazugekommen sind die Beisitzer Zeliha Aykanat und Sivalingam Sireetharan.