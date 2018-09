Brake Seit vier Jahren in Deutschland, seit zwei Jahren in Brake – Familie Ahmad/Khalaf will bleiben. Ob sie das kann, ist aber noch unklar.

Heute, am 28. September, ist „Tag des Flüchtlings.“ Fühlen sich die Syrer noch als Flüchtlinge? „Wir wurden schon öfter von Deutschen verprügelt, einfach nur dafür, weil wir da sind“, sagt Hamid (13). Er ist der älteste Sohn der Familie und spricht am besten Deutsch. Während des Gesprächs mit der NWZ werden er und auch seine Schwester Sara (11) immer wieder für ihre Eltern übersetzen.

Sie kommen aus Aleppo (Syrien). Als die Frage auf den Tisch kommt, wie sie nach Deutschland kamen, geht ein kollektives Erschöpfungsstöhnen durch die Runde, man merkt, eine schöne Erinnerung ist das wohl nicht. „Von Syrien über Land nach Libyen, von da aus mit dem Boot aufs offene Meer. Unser Boot ging kaputt, das war irgendwo zwischen Libyen und Italien“, weiß Hamid. Sein jüngster Bruder war da gerade zwei Jahre alt.

Die Besatzung eines Marineschiffes zog alle noch rechtzeitig aus dem Wasser. Mehrere Monate blieben sie in Italien. Dann, auf dem Weg nach Deutschland, gerieten sie in Österreich in die Hände der Polizei. „Eine Nacht haben wir im Gefängnis verbracht“, weiß Vater Yousef noch. Warum, weiß keins der Familienmitglieder so genau. „Die schickten uns wieder zurück nach Mailand. Das war sehr frustrierend“, sagt Hamid.

Google-Übersetzer hilft

Im zweiten Anlauf schafften sie es bis nach Deutschland, nach Aschbach in Hessen. Das größte Problem ist die Sprache. „Wir haben versucht, alles mit Google zu übersetzen“, sagt Sara grinsend. Untereinander sprechen sie Kurdisch und ebenfalls Arabisch als erste Fremdsprache.

Weitere Hilfe bekamen sie vom Sozialamt und der Caritas. „Christina war da, das war schön“, sagt Sara. Wie Christina mit Nachnahmen heißt, weiß keiner, das ist auch nicht so wichtig. Die Frau half ihnen, kaufte mit der Familie ein, passte auf die Kinder auf.

Freunde aus Syrien

Wie sie nach Brake gekommen sind? „Freunde von uns lebten schon hier, Freunde aus Syrien“, sagt Dawlat, deren Namen man Daulat ausspricht. Die vierfache Mutter ist froh, hier in Brake Freunde zu haben. Über das Refugium hat sie auch neue Freundschaften geschlossen. Sie kommt häufig zu den interkulturellen Frauentreffen.

Jeder von ihnen hat seine Hobbys gefunden. Hamid spielt gern Fußball mit seinen Klassenkameraden, der achtjährige Hasan mag Schwimmen, das lernt er gerade im Schulunterricht. Ahmad (6) schöpft Mut und Selbstbewusstsein aus dem Karate-Unterricht, Tochter Sara liest gerne Bücher über Pferde, Dawlat kocht und Yousef gärtnert und umsorgt die Hühner.

Dass es hier mehr Schutz als in Syrien gibt, das spüren sie. Trotz einiger Prügeleien mit Deutschen fühlen sich alle hier sicherer, als in ihrer Heimat. „Hier mögen uns die Leute“, sagt Sara in Bezug auf Brake. Gemütlich gemacht haben sie es sich mittlerweile auch. Das Haus ist mit allem eingerichtet, es gibt einen Garten und 20 Hühner. Vater Yousef arbeitet als Maler, in Aleppo war er ebenfalls schon für Wandverkleidungen zuständig.

Doch ob sie überhaupt bleiben dürfen, ist noch nicht gewiss. Der diesjährige Tag des Flüchtlings steht unter dem Motto „Rettet das Recht auf Asyl“. Seit 1986 ist der Tag des Flüchtlings Bestandteil der bundesweiten Interkulturellen Wochen. Viele Initiativen und Aktionen finden in ganz Deutschland statt. „Es ist schwer, Asyl zu bekommen“, weiß der 38-Jährige. Zwei Mal sind sie in der Vergangenheit schon beim Gericht gewesen, mussten sehr viele Fragen beantworten. „Das erste Mal haben sie uns nur ein Jahr gegeben“, sagt der Familienvater. Danach für weitere drei Jahre. „Die sind nächsten August vorüber.“ Und das besorgt alle. Was dann? Bei der Ausländerbehörde in Brake haben sie bereits ihren Antrag auf verlängertes Bleiberecht gestellt. Seit zwei Monaten warten sie auf Antwort – das kann manchmal ein halbes Jahr dauern. Die Hoffnung ist da, vor allem weil Yousef eine sichere Arbeit hat.

Wenn man sie fragt, was ihnen gut tut, schaut Yousef nur in die Runde, macht eine Schwenkbewegung mit dem Arm in Richtung seiner Familie: „Das hier!“ Wenn er von der Arbeit kommt, verbringen sie jede freie Minute zusammen, spielen, reden, toben, essen gemeinsam.

Ein bisschen Heimweh bleibt jedoch. Elf Geschwister hat Yousef noch in Aleppo, Dawlat acht. Über Whatsapp und Telefongespräche halten sie Kontakt. Ob sie sie wiedersehen werden, weiß keiner. „Nicht, solange der Krieg herrscht“, sagt Dawlat nüchtern. „Drei aus unserer Familie haben sie da bereits getötet“, weiß Sara.