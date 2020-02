Brake Nach dem Sturmtief „Sabine“, das das Spülfeld in Golzwarden unter Wasser setzte, ergeben sich für Olaf Michalowski und für Jürgen Janssen weitere Fragen. Sowohl der Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft im Kreistag (UW-Wesermarsch) als auch der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen haben ihren bereits vorgelegten Fragenkatalog (die NWZ berichtete) noch ergänzt. „Dass auf dem Golzwarder Spülfeld belasteter Schlick von der Elsflether Werft abgelagert wurde, empört uns maßlos“, hatte Olaf Michalowski (UW) bereits im ersten Schreiben an die Kreisverwaltung bekundet.

Es sei bekannt, dass sich Tributylzinn (TBT) durch eine hohe Beständigkeit auszeichnet, die Verbindungen seien äußerst schwer oder kaum abbaubar, heißt es in dem Schreiben. Über den endgültigen Verbleib des jetzt in Brake lagernden Schlammes soll erst im Frühjahr 2020 nach erneuter Beprobung entschieden werden. Wie man verhindern will, dass Problemstoffe wie Schwermetalle und TBT zu einer Gefährdung von Grundwasser, Boden, Luft, Flora und Fauna führen und ob dort auch anderes Unterhaltungsbaggergut gelagert worden ist, will man wissen. „Wenn ja, ist dieses sauber getrennt vom Elsflether Baggergut oder vermischt eingebracht?“, fragen die beiden Politiker nach.