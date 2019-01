Brake „Schmeiß eine Pille ein und du bist wieder die Alte – so funktioniert das bei Ängsten nicht“, sagt Andrea Hübner nachdrücklich. Die 38-Jährige weiß genau wovon sie spricht, denn sie ist selbst betroffen. Im August vergangenen Jahres reichte es der Elsfletherin schließlich. Sie suchte sich Hilfe bei der Braker Selbsthilfegruppe Ängste, Panik, Depressionen. Und sie hatte doppeltes Glück: Kurzerhand bot ihr der Leiter der Gruppe, Klaus Zaluskiewicz, eine leitende Position an.

„Das Ziel ist, dass ich mich langsam, so in den nächsten ein bis drei Jahren, zurückziehe“, erklärt der 72-Jährige, der die Selbsthilfegruppe gegründet hat und sie seit 23 Jahren führt. Nach einem passenden Nachfolger habe er zwei Jahre suchen müssen. Viele der Gruppenmitglieder, denen er die Verantwortung zutraute, wollten den ehrenamtlichen Posten nicht übernehmen. „Da hat zum Teil sicher auch Angst mit reingespielt, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen sind“, vermutet er. Als dann Andrea Hübner zu der Gruppe stieß, wendete sich das Blatt. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, die Leitung der Selbsthilfegruppe zu übernehmen, sagte sie ohne Zögern zu. „Mein Wunsch ist, dass sie die Gruppe lange weiterführt. Dafür wird sie jetzt in die Materie eingearbeitet“, freut sich der Rentner.

Die Materie – dazu gehört zum Beispiel die Beschaffung von Fördergeldern, aber auch die Sitzungen selbst. Andrea Hübner leitet und moderiert diese bereits. Der Ablauf ist immer gleich. Nach einer anfänglichen Blitzlichtrunde, also einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Tage, wird bei denen, die möchten, näher ins Detail gegangen.

Den Abschluss bildet eine erneute Blitzlichtrunde, in der es darum geht, wie sich die Teilnehmer in der Gruppe gefühlt haben. Das alles Gesagte ernst genommen wird und unter den Teilnehmern bleibt, sind zwei der wichtigsten Gruppenregeln. „Momentan sind wir um die 21 Leute aus allen Schichten zwischen 25 und 75 Jahren. Zum Reden wird bei uns aber keiner gezwungen. Das ist freiwillig“, betont Klaus Zaluszkiewicz.

Dennoch fiel Andrea Hübner der erste Gang in den von der AOK bereitgestellten Sitzungsraum in der Poggenburger Straße 14 schwer. Ein halbes Jahr lag der Flyer der Selbsthilfegruppe bei ihr zu Hause. „Ich hatte Angst zu telefonieren“, erinnert sich die Mutter eines elfjährigen Sohnes. Irgendwann nahm sie dann aber doch all ihren Mut zusammen. „Ich rief an einem Montag an und Dienstag war schon die nächste Sitzung“, erinnert sie sich. Viel Zeit zum Überlegen und Umentscheiden blieb da nicht. Ähnlich ging es damals auch dem ebenfalls betroffenen Klaus Zaluszkiewicz, der nun schon seit 15 Jahren frei von Ängsten lebt. „Auf dem Parkplatz drehte ich einfach wieder um und fuhr nach Hause“, erinnert sich der Braker. Diese eigenen Erfahrungen helfen beiden, sich in die anderen Gruppenteilnehmer hineinzuversetzen. „Ich versuche, den Menschen eine Brücke zu bauen und biete ihnen auch an, sie zu ihrer ersten Sitzung von zu Hause abzuholen. Wenn sie nicht telefonieren wollen, können sie uns auch eine Nachricht per WhatsApp schreiben. Denn ich weiß, wie groß die erste Überwindung ist“, so Klaus Zaluskiewicz.

Ihren Gang zur Selbsthilfegruppe hat Andrea Hübner nicht bereut. „Dadurch ist bei mir wieder ein soziales Umfeld entstanden. Man fühlt sich verstanden. Aber dafür muss man über seinen eigenen Schatten springen und selbst etwas tun“, weiß sie. Viele der Betroffenen träfen sich auch über die Sitzungen hinaus, zum Beispiel zum Kaffee trinken. Einmal im Jahr wird außerdem gemeinsam gefrühstückt und gegrillt.

„Wichtig ist, mutig zu sein, selbst aktiv zu werden und an sich zu arbeiten. Sonst geht es immer weiter abwärts“, sagt Klaus Zaluszkiewicz, der betont, dass das Ziel einer Selbsthilfegruppe eben darin besteht, sich selbst zu helfen. Die Gruppe, bei der jeder immer willkommen ist, trifft sich alle 14 Tage immer dienstags von 19 bis 21 Uhr. Das nächste Treffen findet am 22. Januar statt. Weitere Informationen sind unter den Telefonnummern 04401/2525, 0162/7837247 (Klaus Zaluszkiewicz) oder 04404/1717, 0175/5219300 (Andrea Hübner) erhältlich.