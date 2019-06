Brake /Solferino Solferino, ein kleines ruhiges Örtchen in der italienischen Provinz Lombardei ist für immer mit den Ursprung der Rotkreuz- und der Rothalbmondbewegung verbunden. In und um Solferino fand am 24. Juni 1859 eine der blutigsten Schlachten Europas statt. In dieser kämpften rund 170 000 Österreicher gegen etwa 150 000 Franzosen und Italiener. Innerhalb weniger Stunden starben Tausende von Menschen oder wurden verletzt. Einen Tag nach der Schlacht erschien ein Mann auf den Kampffeld, der wenige Jahre später zu den entscheidenden Gründungsvätern der Rotkreuzbewegung werden sollte. Seine Name: Henry Dunant. Er sah die negativen Auswirkungen der Schlacht mit eignen Augen. Das Leid und das Elend der im Kampf verwickelten Menschen führten zu einer von ihm initiierten Hilfsaktion, in der unabhängig jeglicher Nationalität jeder, so gut es eben ging, mit Hilfe der Zivilbevölkerung geholfen wurde. Seine Eindrücke verarbeitete er in seinem 1862 erschienen Buch „Eine Erinnerung an Solferino“.

Seit 1992 organisiert das Italienische Rote Kreuz einen Fackelzug, die sogenannte Fiaccolata, von Solferino nach Castiglione. Dieser Fackellauf soll in erster Linie dazu dienen den Ursprung der Rotkreuzbewegung in Erinnerung zu rufen sowie eine länderübergreifende Vernetzung bei denjenigen zu schaffen, die sich im Roten Kreuz betätigen. Seitdem nehmen jedes Jahr tausende von Angehörigen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung aus aller Welt an dem Lauf teil. Das DRK, Landesverband Oldenburg war diesmal mit einer Abordnung mit 41 Personen vor Ort gewesen. Mit dabei waren auch Teile des Kreisauskunftsbüro (KAB) des DRK aus der Wesermarsch.

Die Rotkreuz-Grundsätze Die sieben Grundsätze stellen die Basis der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung dar: Menschlichkeit, Unabhängigkeit, Neutralität, Universalität, Freiwilligkeit, Einheit, Unparteilichkeit. Die Grundsätze wurden 1965 bei der XX. Internationalen Rotkreuz-Konferenz in Wien beschlossen.

„Der Fackellauf hat uns zutiefst beeindruckt und die Stimmung unter den Mitläufern war einfach toll“, sagt Jessica Peters, Leiterin des KAB. Die rund zehn Kilometer lange Strecke startete am Burgberg von Solferino. Am Beginn der Marschkolonne wurden durch Träger die Schutzzeichen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung getragen. Gefolgt wurden sie durch Schilderträger auf deren Schilder jeweils einer der sieben Grundsätze der Bewegung standen, und die von allen anerkannt werden. Die Grundsätze bilden die Grundlage für die Arbeit der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung weltweit.

Das KAB, welches 2012 im Kreisverband Wesermarsch reaktiviert wurde, übernimmt im Falle einer größeren Schadenslage oder einer Katastrophe die vielfältigen Aufgaben eines Suchdienstes vor Ort.

Neben ihrer regulären Tätigkeit kommen die ehrenamtlichen Mitglieder im Laufe der Zeit mit sehr vielen Aspekten der Rotkreuzbewegung in Berührung. Dazu zählt auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Hilfsorganisation. „Einmal im Leben sollte man in Solferino gewesen sein, um sich einen eigenen Eindruck von den Ereignissen zu machen, die man ansonsten nur aus den Geschichtsbüchern her kennt“, meint Sonja Hübler, stellvertretende Leiterin des KAB. Mit dieser Ansicht steht sie nicht alleine dar, was die große Anzahl von Teilnehmern am Fackellauf belegte.

In der Wesermarsch ist die Anzahl der aktiven Mitglieder im KAB noch sehr überschaubar. Peters wünschte sich daher, dass sich noch mehr Menschen für die Mitarbeit begeistern könnten. Das KAB trifft sich regelmäßig beim DRK in Oldenbrok. Nähere Auskünfte erteilt der Kreisverband unter Telefon 04731/2691913.