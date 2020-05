Soziales: SoVD berät ab sofort wieder persönlich

Brake Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Brake öffnet wieder sein Beratungszentrum am Schrabberdeich. Mitarbeiter stehen damit persönlich zu Fragen rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, Hartz IV und Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht zur Verfügung. Darüber hinaus berät der SoVD aber auch weiterhin per Telefon und E-Mail.

Wie formuliere ich eine Patientenverfügung? Habe ich Anspruch auf Wohngeld? Kann ich zum Kurzarbeitergeld Geld dazu verdienen? Diese und weitere Fragen beschäftigen Betroffene aufgrund der Corona-Krise momentan ganz besonders.

Jetzt öffnet der SoVD in Brake wieder seine Türen für persönliche Gespräche – allerdings unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

„Im Vordergrund steht selbstverständlich die Gesundheit“, betont Bettina Ashauer, Leiterin des SoVD-Beratungszentrums. Deshalb ist das Tragen von Schutzmasken während des Gesprächs verpflichtend.

Ein Termin für eine Beratung muss allerdings zuvor vereinbart werden unter Telefon 0511/65610720 oder info.brake@sovd-nds.de.