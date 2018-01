Brake In einer Sache sind sich Walter Sievering (74) und Bernd Wulf (39) vollkommen einig: Die SPD muss ihr Profil schärfen und wieder zur Partei der Arbeitnehmer werden. Der Weg, der dahin führen soll, trennt beide aber schnell: Für Rentner Sievering geht das nur in der Opposition, Elektriker und Gewerkschafter Wulf möchte, dass die SPD in der Regierung mitgestaltet.

Damit stehen die beiden Braker SPD-Mitglieder stellvertretend für die gesamte Basis der Partei. Deren Delegierte entscheiden am Sonntag, ob Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU aufgenommen werden sollen. Wenn ja, stimmen die Mitglieder über die Ergebnisse einer solchen Vereinbarung ab.

• Sondierung

Wulf sieht schon in den Ergebnissen der Sondierungsgespräche wesentliche sozialdemokratische Forderungen und Fortschritte enthalten: Rückkehrrecht für Teilzeitbeschäftigte etwa oder die Ausbildungsvergütung für Sozial- und Pflegeberufe. „Stillstand ist das nicht.“ Seitdem die Ergebnisse öffentlich seien, redeten die Arbeitgeber in Tarifverhandlungen wieder über Arbeitszeiten, meint der Gewerkschafter. „Was wir der CDU abgerungen haben, müssen wir nun festzurren.“ Und das gehe nur in einer Regierungsbeteiligung.

Ganz anders Sievering, dem ganz wesentliche Punkte fehlen: eine Bürgerversicherung ebenso wie Änderungen im Beamtenrecht („Warum müssen Lehrer Beamte sein?) sowie Renten- statt Pensionszahlungen. Und auch sonst gebe es lediglich Absichtserklärungen. „Ich habe Angst, dass da falsche Prioritäten gesetzt werden und man wieder zu Kreuze kriecht.“

• Koalitionsverhandlung

Solche in Koalitionsverhandlungen nachzuschieben? Keine Chance: „Ich habe starke Zweifel, dass Martin Schulz und seine Getreuen so viel Rückgrat haben, für mich wesentliche Themen durchzusetzen“, ist sich Sievering sicher. Die SPD zeige keine Konturen und lasse sich manipulieren. „Ich sehe in einer Großen Koalition keine Vorteile, nur ein Verharren. Dann bleibt alles beim Alten.“ Und dabei liege der Nachteil bei der SPD – „und das verfestigt sich immer mehr“.

Wulf hingegen sieht durchaus Chancen, weitere sozialdemokratische Punkte durchzusetzen. Im Ergebnis der Sondierungsgespräche stehe viel zwischen den Zeilen. „Man muss in Verhandlungen nur hart bleiben.“ Scheitere das, falle man den Arbeitnehmern in den Rücken.



• Oppositionsarbeit

Nur in der Opposition könne die SPD daran arbeiten, sich wieder „ein kantiges Profil“ zuzulegen, glaubt Sievering. Nur so könne sie wieder eine Partei werden, die sich für Interessen der Menschen einsetzt, die im Nachteil sind, so Mitglieder und Wähler gewinnen – „um bei der nächsten Wahl Verantwortung zu übernehmen“. Man müsse die SPD wieder als Arbeiterpartei wahrnehmen. Wenn sie als Partei wahrgenommen werde, die alles mittrage, was CDU und CSU wollten, könne das nicht gelingen. Wie diese sei die SPD derzeit eine „genauso rundgelutschte Partei“.

Wulf hält es da eher mit dem Ausspruch „Opposition ist Mist“ des früheren Parteivorsitzenden Franz Müntefering. Zumindest jetzt: „Am Wahlabend habe ich Schulz’ Gang in die Opposition voll mitgetragen.“ Jetzt müsse die Partei zum Wohle des Volkes in die Bresche springen, die die FDP mit ihrem Nein zu einer Regierungsbeteiligung geschlagen hat. Sein Kalkül heute: „Schon in zweieinhalb Jahren werden wir in den Wahlkampfmodus schalten.“ Und da in der CDU niemand als Nachfolger von Angela Merkel auszumachen sei, „ergeben sich ganz andere Ansatzpunkte“. Wer Kandidat der SPD sein soll, ist ihm allerdings noch nicht klar. Dass die AfD bei einer Regierungsbeteiligung der SPD stärkste Oppositionskraft wird, ist „eine Kröte, die ich schlucken muss“.

• Politik

Sievering hat großes Misstrauen in die Politik. „Die haben doch alle nur ihr eigenes Wohl im Auge. Das tut mir weh.“ Auch in der SPD müsse sich dringend etwas tun.

Mehr Vertrauen in die handelnden Personen hat da Wulf: „Wir müssen jetzt aber endlich aus dem Wahlkampf- in den Arbeitsmodus schalten.“

• Zukunft

Vor allem die Jüngeren in der Partei wollten, dass diese sich nicht an der Groko beteilige, verweist Sievering auf das Nein der Jusos. „Man muss auf die Jungen hören“, meint der 74-Jährige. „Man darf ihre Signale nicht überhören.“ Schon gar nicht, wenn diese sich auf alte Werte der Partei besönnen.

„Wir dürfen das Erreichte nicht schlecht reden“, meint Wulf. Aber er warnt auch vor einem weiteren Auseinanderbrechen der SPD: „Wir können uns nicht noch einmal spalten. Wenn wir die Jusos verlieren...“