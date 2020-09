Stadt bekommt eine Million

Brake Die Stadt Brake erhält vom Land Niedersachsen eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1,03 Millionen Euro. Das hat der zuständige Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover mitgeteilt. Bedarfszuweisungen sind gesonderte Finanzmittel, die auf Antrag an besonders finanzschwache Kommunen gewährt werden, um so deren Finanzkraft zu stärken.

„Ich freue mich sehr über die zusätzliche Finanzspritze des Landes. Damit werden wir in die Lage versetzt, unsere Liquiditätskredite deutlich zu verringern und damit unseren erfolgreichen Konsolidierungskurs fortzusetzen“, sagt dazu Bürgermeister Michael Kurz (SPD). Diese Konsolidierungsbemühungen seien nun vom Land honoriert worden, freut sich auch die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann. Und ihr Landtags-Kollege Björn Thümler (CDU) ergänzt: „Die Bevölkerung muss sich sicher sein können, dass Kernaufgaben selbst in der Krise erfüllt werden.“