Stadtentwicklung: Zwei Workshops zur Vision Brake 2030

Brake Nach der coronabedingten Pause soll nun der Prozess zur Erarbeitung einer Vision Brake 2030 fortgeführt werden. Die Stadtverwaltung und Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Bereiche haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie Brake im Jahr 2030 aussehen könnte.

In vier Arbeitsgruppen wurden verschiedene Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung der Vision Brake 2030 erarbeitet. Da die Meinung der Braker Bürger ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses ist, finden hierzu zwei öffentliche Workshops statt: am Dienstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr im Ratssaal der Stadt Brake sowie am Dienstag, 3. November, ab 19 Uhr in der Grundschule Boitwarden.

Die Workshops sind inhaltsgleich. Alle Einwohner sind laut Bürgermeister Michael Kurz willkommen, an den Workshops teilzunehmen und ihre Stadt mitzugestalten. Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist Uwe Schubert (Telefon 04401/102203, schubert@brake.de).