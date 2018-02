Brake Paukenschlag im Braker Stadtrat: Ursula Schinski (SPD) ist nicht mehr stellvertretende Bürgermeisterin.

Bei einer geheimen schriftlichen Wahl am Donnerstagabend sprachen sich nur 14 der 30 anwesenden Ratsmitglieder für die langjährige Amtsinhaberin aus. Mehr Stimmen erhielten die beiden bisherigen stellvertretenden Bürgermeister Gérard Rünzi (CDU/Ising) mit 27 und Holger Wiechmann (SPD) mit 26 sowie – als neuer Amtsinhaber – Reiner Gollenstede (WGB) mit 19 Stimmen.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil Wählergemeinschaft Brake (WGB) und Freidemokraten (FDP) eine Gruppe gebildet hatten und somit mit 6 Sitzen nach SPD (11 Sitze) und CDU/Ising (9 Sitze) drittstärkste Gruppe wurden und Gruppensprecher Gollenstede für das repräsentative Amt vorgeschlagen hatten. Bisher hatte die SPD als stärkste Fraktion zwei Stellvertreter von Bürgermeister Michael Kurz (SPD) gestellt, die CDU als zweitstärkste Fraktion/Gruppe einen.

Schinski akzeptierte die „demokratische Entscheidung“ und erläuterte in einer persönlichen Erklärung: „Ich komme gut zurecht. Das muss man aushalten können, sonst kann man keine Politik machen.“ Es sei ihr „ein großes Glück“ gewesen, so lange stellvertretende Bürgermeisterin gewesen zu sein. „Aber wir leben in einer Demokratie, die Mehrheit entscheidet.“ Den drei Amtsinhabern gab sie mit auf den Weg, „ihre Gedanken immer am Wohl der Stadt Brake auszurichten“. Vergessen dürften alle Ratsmitglieder nicht, dass sie den Menschen gegenüber verpflichtet seien. Sie kündigte an, sich weiter voll in die Ratsarbeit einbringen zu wollen, vor allem mit einem Blick auf die soziale Gerechtigkeit.

Ursula Schinski ist seit dem 1. November 1991 Mitglied des Rates. Vom 1. November 2001 bis 31. Oktober 2006 war sie zweite stellvertretende Bürgermeisterin, anschließend bis zum 31. Oktober 2011 erste stellvertretende Bürgermeisterin. Seit der Kommunalwahl 20011 gibt es keine Rangfolge der Stellvertreter mehr, die Sozialdemokratin war seitdem eine von drei gleichgestellten stellvertretenden Bürgermeistern.

kommentar Wahl oder Abwahl? War die Abstimmung im Stadtrat nun eher eine Abwahl von Ursula Schinski oder eine Wahl von Rainer Gollenstede? Wohl beides: Die ruhige und sachliche Art von Reiner Gollenstede ist über Partei- und Fraktionsgrenzen Weg anerkannt. Mit sachlichen Argumenten bringt er den Rat häufig weiter, selbst wenn man seine Meinung nicht teilt. Genau das Gegenteil ist Ursula Schinski: Sie kämpft oft emotional und lautstark für ihre Sache. Das dürfte ihr jetzt das Amt gekostet haben. Manch ein Ratskollege, der in geheimer Abstimmung der langjährigen stellvertretenden Bürgermeisterin die Stimme versagte, dürfte sich genau an dieser Art gestört haben. Die Ratsfrau, die sich als geschockte, vor allem aber faire Verliererin zeigte, kündigte es in ihrer persönlichen Erklärung allerdings sofort an: Auch ohne Amt wird sie ihre Stimme erheben, vor allem für soziale Angelegenheiten. Die neue WGB/FDP-Gruppe im Stadtrat ist sich ihrer Stärke durchaus bewusst und hat das gleich bei erster Gelegenheit genutzt – und zugleich angedeutet, noch mehr einzufordern. Es dürfte sich etwas ändern im Stadtrat. Und es muss nicht zum Nachteil von Brake sein, wenn die „Großen" sich Mehrheiten erarbeiten müssen.