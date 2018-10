Brake Der Braker Doppelhaushalt 2019/2020 ist geprägt von Investitionen für einen Neubau der Grundschule Harrien (5 Millionen Euro) und einer neuen Kindertagesstätte in Golzwarden (1,7 Millionen Euro) sowie für die Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen in Höhe von 700 000 Euro (Golzwarden). Das geht aus dem Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2019/2020 hervor, der am Donnerstagabend vorgestellt wurde. Brakes Kämmerer Torsten Tschigor jedenfalls geht davon aus, dass der Haushalt passt. Ein Haushaltssicherungskonzept müsse nicht aufgestellt werden, betonte er.

Zunächst sprach Kämmerer Torsten Tschigor während der Sitzung des Finanzausschusses von einer sehr positiven Entwicklung im Jahresverlauf zum Stichtag 30. September 2018. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer hätten sich um 707 700 Euro verbessert, die Schlüsselzuweisungen um 139 868 Euro und die Umsatzsteuer um 396 800 Euro. Bei den Erträgen insgesamt liege die Stadt Brake 1,25 Millionen Euro über ihrem Plan. Das sei ein deutlich positiveres Ergebnis, als zuvor angenommen, betonte Torsten Tschigor. Bis Ende 2018 sehe er auch keine Abweichungen.

Der „strenge Konsolidierungsprozess“ werde „mit Augenmaß“ fortgesetzt, merkte der Kämmerer mit Blick auf den Haushaltsentwurf 2019/2020 weiter an, den er erläuterte. Die solide Haushaltspolitik mit deutlicher Rückführung der Kassenkredite setze sich weiter fort. Die Stadt Brake sei auf einem guten Weg.

Eine der größten Investitionen, die die Stadt tätigen muss, ist die Finanzierung des Ersatzneubaus der Grundschule Harrien. Man plane auch den Bau einer angrenzenden Turnhalle mit ein. Es koste alles sehr viel Geld, das wisse er, aber es würde ja auch Vermögen geschaffen, so Torsten Tschigor zu den Plänen. Die Stadtverwaltung suche selbstverständlich nach Fördermitteln, um die finanziellen Aufwendungen der Stadt zu reduzieren, bislang verlaufe die Suche aber erfolglos. „Wir sehen keine Förderung beim Grundschulbau“, sagte er. Man habe nichts relativ Verlässliches. Bald sei der „Point of no Return“ erreicht und man müsse sich entscheiden, ob das Projekt auch so verwirklicht werden soll. Die Verwaltung jedenfalls plane den Neubau ohne Fördergelder.

Besser sehen die Planungen für die Kindertagesstätte in Golzwarden aus. 1,7 Millionen Euro sind im Haushaltsentwurf veranschlagt, für die Krippenplätze gebe es indes Fördermittel in Höhe von 480 000 Euro, betonte der Kämmerer. Er verwies sodann auf die Steigerungen insbesondere bei den Personalaufwendungen in Höhe von 322 200 €Euro. „Wir haben keine neuen Stellen eingeplant“, merkte er an. Berücksichtigt worden sei unter anderem die Tarifsteigerung.

Ob sich die Abschaffung der Kita-Gebühren negativ auf den Haushalt auswirke, oder sich die fehlenden Elternbeiträge durch finanzielle Zuwendungen von Land kompensieren ließen, wollten dann Hans-Dieter Beck (CDU) und Reiner Gollenstede (Wählergemeinschaft Brake) wissen. Das ganze Paket sei noch nicht geschnürt, so Torsten Tschigor. Es bestehe aber die Gefahr, dass die Stadt mit einem Minus rausgehen könnte. Die Abschläge seien zurzeit geringer als die Gebühren der Eltern vor der Beitragsfreiheit. „Alles ist mit heißer Nadel gestrickt, wir bekommen die Abschläge, es wird eine Regelung geben“, stellte er fest.

Die Kreisumlage fällt entgegen der städtischen Planung voraussichtlich nur 112 800 €Euro höher aus als 2018. Laut Torsten Tschigor hat der Landkreis seine Prognose erst am 12. Oktober der Stadt Brake mitgeteilt. Damit werde sich das geplante Ergebnis um 150 000 € Euro verbessern. Das führe zu einem ordentlichen Ergebnis von 179 900 Euro im Jahr 2019.

Die Stadt Brake plant, in den Jahren 2019 bis 2023 rund 10,5 Millionen Euro zu investieren und Kredite in Höhe von 5,5 Millionen Euro aufzunehmen. An Tilgungsleistungen sind 4,8 Millionen Euro veranschlagt. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich damit noch eine Nettoneuverschuldung von 742 500 €Euro. Die Stadt könne zwar noch nicht auf Kredite verzichten, so der Kämmerer, aber man könne sie bezahlen. „Es fühlt sich gut an, wie der Haushalt aussieht und wie er sich entwickelt“, so Torsten Tschigor.

Den Doppelhaushalt 2019/2020 soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 6. Dezember beschließen.

