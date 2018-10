Brake Braker Bürger müssen sich auf steigende Gebühren für die Straßenreinigung gefasst machen. Die Stadtverwaltung wird im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft (Dienstag, 23. Oktober, 18 Uhr, Rathaus) eine Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung vorlegen, in der die neuen Kosten festgesetzt werden. Entscheiden wird der Stadtrat am 6. Dezember. Für die Jahre 2014, 2016 und zuletzt auch für das laufende Jahr waren die Gebühren jeweils erhöht worden.

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt künftig pro Meter in der Reinigungsklasse 1 (Reinigung alle drei Wochen) 0,72 Euro (bisher: 0,66 Euro), in der Reinigungsklasse 2 (alle zwei Wochen) 1,10 Euro (zuvor 1 Euro), in der Reinigungsklasse 3 (wöchentlich) 11 Euro Euro (zuvor 10,02 Euro) und in der Reinigungsklasse 4 (zweimal wöchentlich) 22 Euro (bisher 20,05 Euro). Dies entspricht einer prozentualen Erhöhung zwischen 9,1 und 10 Prozent. In den Reinigungsklassen 1 und 2 wird nur ein Fahrbahnstreifen gereinigt, in den Klassen 3 und 4 die ganze Fahrbahn und der Gehweg. €

Die Verwaltung hat als Beispiel auch die Jahresbelastung für ein Grundstück mit einer zu veranlagenden Straßenfrontlänge von 20 Metern berechnet: Diese beträgt je nach Reinigungsklasse zwischen 14,40 Euro (Reinigung alle drei Wochen) und 440 Euro (zweimal wöchentlich). Das entspricht einer Gebührensteigerung zwischen 1,20 Euro und 39 Euro im Jahr.

Anwohner sollen so insgesamt 54 536 Euro an Gebühren aufbringen. Aber auch der Anteil der Stadt selbst (auch durch Steuergelder finanziert) steigt von 15 826 auf 17 675 Euro an. Den Rest der insgesamt kalkulierten Kosten in Höhe von 81 800 Euro haben Dritte zu zahlen.