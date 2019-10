Brake EBrakes stellvertretender Bürgermeister Gérard Rünzi ist tot. Der 69-Jährige ist am Montag in Elsfleth plötzlich verstorben. Brakes Bürgermeister Michael Kurz sowie der Ratsvorsitzende Hans-Dieter Beck sprachen den Angehörigen im Namen von Stadtverwaltung und Rat ihre Anteilnahme aus. Beide würdigten das jahrzehntelange Engagement Gérard Rünzis, der dem Braker Stadtrat seit dem 1. November 2011 angehörte und seitdem auch das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters bekleidete. Zudem vertrat er die Stadt Brake in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Wesermarsch.

Mit tiefer Trauer reagierten auch die Mitglieder der CDU-Stadtratsfraktion, der Gérard Rünzi seit acht Jahren als Parteiloser angehörte. Er war nicht nur ein gewissenhafter Mitstreiter, sondern vor allem eine tolle Persönlichkeit“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Daniel Stellmann.

