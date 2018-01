Brake Einen zusätzlichen Feiertag soll es laut niedersächsischem Koalitionsvertrag geben. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) favorisiert den Reformationstag. Das sorgt für Diskussionen. Die NWZ hat Stimmen dazu aus Wirtschaft und Kirche in der Wesermarsch eingefangen.

Geschäftsleiter der Firma Barghorn

Gunnar Barghorn ist Geschäftsleiter der gleichnamigen Braker Firma. Seiner Meinung nach habe Bayern zum Beispiel zwar vier Feiertage mehr, „kann sich das wirtschaftlich aber auch leisten“. Dies sei Voraussetzung für einen weiteren Feiertag.

Wenn es einen neuen Feiertag gibt, sollte dieser seiner Ansicht nach so weit wie möglich mit denen anderer Bundesländer übereinstimmen. „Wenn man da den Reformationstag als Beispiel nimmt – den hat fast keiner“, sagt Gunnar Barghorn. Ist etwa in Bayern Feiertag und in Niedersachsen nicht, kann die Firma zum Beispiel die dortigen Lieferanten nicht erreichen – beim Reformationstag als Feiertag wäre das dann umgekehrt auch so. „Da könnte man solche Probleme doch besser verkleinern, anstatt sie noch zu vergrößern.“

Geschäftsführer bei der IG Metall

Martin Schindler ist Geschäftsführer bei der IG Metall Wesermarsch. Er hält die Einführung eines zusätzlichen Feiertags in Niedersachsen für „dringend erforderlich“.

gesetzliche Feiertage in Deutschland Die Feiertage der Bundesländer In Niedersachsen gibt es neun Feiertage, ebenso wie in Berlin, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Teile Thüringens haben zehn Feiertage. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Teile Sachsens, Sachsen-Anhalt und Teile Thüringens haben elf Feiertage. Baden-Württemberg, Teile Bayerns, das Saarland und Teile Sachsens haben zwölf Feiertage. Teile Bayerns haben 13 Feiertage. Die Stadt Augsburg hat 14 Feiertage. Der Reformationstag ist bisher in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Feiertag.

Er findet, es wird „höchste Zeit, die Ungleichheit, insbesondere zwischen den nördlichen und südlichen Bundesländern“, auszugleichen. Es gebe zwischen den Ländern in der Hinsicht zu viele Unterschiede. Deswegen hält er den Plan, zumindest einen weiteren gesetzlichen Feiertag in Niedersachsen einzuführen, für eine gute Idee.

„Wir erwarten, dass die Politik das schnellstmöglich umsetzt“, sagt Martin Schindler, damit es zumindest „ein Stück mehr Gerechtigkeit“ zwischen den Ländern gebe.

Pflegedienstleiter des Braker Krankenhauses

Dirk Schrage leitet den Pflegedienst des St.-Bernhard-Hospitals Brake. Zunächst findet er einen zusätzlichen Feiertag toll, „für jeden, der an diesem Tag frei bekommt“.

In Krankenhäusern müssen aber natürlich auch an freien Tagen viele Mitarbeiter zum Dienst erscheinen. Wie auch an anderen Feiertagen wäre das eine knapper bemessene Wochenendbesetzung. Das bedeutet für die Patienten nach Aussage von Dirk Schrage einen Tag mehr im Jahr, an dem sie „mit einigen einzugehenden Kompromissen“ rechnen müssen. Einen zusätzlichen Feiertag betrachten im Krankenhausbereich laut Dirk Schrage „Patienten, Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber hier trotz eigentlich gemeinsamer Ziele doch mit gemischten Gefühlen“.

Geschäftsführer der Spedition L.I.T.

Simeon Breuer ist Geschäftsführer bei der Braker Spedition L.I.T. Privat könne er den Wunsch nach einem weiteren freien Tag gut verstehen. Für Arbeitgeber bedeute das aber einen Tag Produktivität weniger, der nachgeholt werden müsse.

Und eine weitere Problematik: „Feiertage, die auch noch mitten in der Woche liegen, sind der Horror einer jeden Spedition, die Fernverkehr betreibt. Viele Fahrzeuge und Fahrer müssen aufgrund der Fahrverbote stehen bleiben und finden keine Parkplätze, weil diese restlos überfüllt sind.“ Je nachdem wie Feiertage liegen, kann ein eigentlich eintägiger Transport dann zwei oder drei Tage dauern. Er plädiert daher eher für Feiertage an Montagen oder Freitagen: „Dies würde uns massiv helfen und auch das deutsche Transportwesen entlasten.“

Kreispfarrer der evangelischen Kirche

Jens Möllmann ist Kreispfarrer des evangelischen Kirchenkreises Wesermarsch. Seiner Meinung nach müsse die konfessionelle Landschaft Niedersachsens beachtet werden, wenn der zusätzliche Feiertag ein religiöser wird.

Es gebe zwar Gebiete, die eher evangelisch sind, es gebe aber auch Gebiete, die sind eher katholisch. „Da ist die Frage, ob der Reformationstag als Feiertag zu Gesamtniedersachsen passt“, sagt Jens Möllmann.

Er persönlich hätte einen anderen Favoriten: den 6. Januar. Heilige Drei Könige ist in den süddeutschen Bundesländern bereits ein Feiertag. Außerdem habe der Tag auch ein schönes Thema. Er stehe für den Abschluss des Weihnachtsfestes und ist auch nicht-evangelischen Menschen vermittelbar, zumindest, wenn sie auch Christen sind.

Pfarrer der katholischen Kirche

Karl-Heinz Vorwerk ist Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in Brake. Seiner Meinung nach sollte es auf jeden Fall einen weiteren Feiertag geben, weil „Feiertage eine Unterbrechung des Alltags sind“. Dadurch könnten neue Kräfte freigesetzt werden.

Karl-Heinz Vorwerk plädiert für einen religiösen Feiertag. Er würde dafür auch den 31. Oktober, den Reformationstag, empfehlen: „Viele Reformen, die Martin Luther angestoßen hat, sind heute auch in der katholischen Kirche schon verwirklicht worden.“ Seiner Meinung nach könnte der Reformationstag ein ökumenischer Feiertag für die christlichen Kirchen werden.

