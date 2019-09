Brake Mehr als eine Million Menschen flüchteten 2015 nach Deutschland, 1600 von ihnen kamen in die Wesermarsch. Daran erinnerte die stellvertretende Landrätin Ursula Schinski bei der Begrüßung zum Fachtag „Flüchtlinge in der Wesermarsch“ am Freitagvormittag im großen Sitzungssaal des Landkreises Wesermarsch in Brake.

Zehn Experten begrüßte der ehemalige Referent für Migrationssozialarbeit des Diakonischen Werkes Oldenburg, Theo Lampe, als Moderator vor knapp 100 Zuhörern. Thema der Podiumsdiskussion im Rahmen der interkulturellen Woche 2019 war eine Bestandsaufnahme der Flüchtlingsintegrationsarbeit im Landkreis Wesermarsch.

„Wir haben solche Veränderungen in der Flüchtlingsarbeit noch nicht erlebt“, hob Sivalingam Sireetharan, der seit knapp 35 Jahren bei dem Verein für interkulturelle Migrationssozial- und Integrationsarbeit Refugium arbeitet, hervor.

Er stellte damit auf den gesellschaftlichen Wandel, der mit dem hohen Flüchtlingsaufkommen 2015 einherging, und sich bis heute etwa in neuen Gesetzen niederschlägt, ab. Eine Veränderung hat er in den letzten vier Jahren allerdings wahrgenommen: „Die positive Haltung ist nicht mehr da“, merkte Sireetharan an.

Noch 900 Flüchtlinge

Dass die Integrationsarbeit nicht abgeschlossen ist, stellte auch Eike Bohlmann vom Jobcenter Wesermarsch heraus. „Wir haben aktuell rund 900 Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund in der Wesermarsch. Der Spracherwerb und die berufliche Qualifikation werde Jahre dauern. Wir können uns nicht zurücklehnen“, mahnte er.

Welch wichtige Rolle gerade der Spracherwerb spielt, verdeutlichten sowohl Abdulkadir Mosally als auch Abdulrazak Nasser. Beide sind aus ihrem Heimatland geflüchtet und haben in der Wesermarsch mittlerweile eine Ausbildung begonnen. „Die schwierigste Phase in Deutschland waren die ersten acht Monate – es ist schwer ohne Sprache“, erinnerte sich Mosally. „Ich konnte bereits englisch, doch als ich deutsch gelernt habe, war das der Schlüssel“, meinte Nasser, der Lemwerder mittlerweile als seine Heimat ansieht.

Zukunft ungewiss

Ob er in dieser neuen Heimat dauerhaft bleiben kann, wie er es sich wünscht, ist unklar. Ein Problem, das Heidrun Laatz aus ihrer Arbeit gut kennt. Die stellvertretende Fachdienstleiterin der Ausländerbehörde betonte: „Man braucht eine gewisse Distanz und Vertrauen in die Gesetze bei unserer Arbeit.“ Es habe Fälle gegeben, bei denen sie sich für den Betroffenen ein Bleiberecht gewünscht habe, die Gesetze aber durchgesetzt werden mussten.

Auch beim Fachdienstleiter Soziales, Daniel Ülsmann-Pohl, vom Landkreis Wesermarsch stoßen manche Gesetze auf Unverständnis. „Leute die integriert sind, die sollten auch bleiben“, forderte er. „Ich vermisse häufig die Tatsache, dass es nicht abgeschlossen ist. Migration ist eine Generationenaufgabe und wird lange Zeit ein Thema sein“, so Ülsmann-Pohl.