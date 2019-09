Brake Hunderte von Flüchtlingen sind im Jahr 2015 in großer Not in der Wesermarsch aufgenommen worden.

• Was hat gut geklappt in der Wesermarsch?

• Welche „best practice“-Beispiele haben wir?

• Welche Handlungsbedarfe gibt es weiterhin?

• Welche Aufgaben liegen noch vor uns?

• Können wir unsere Zusammenarbeit noch verbessern?

• Was brauchen wir?

All diese Fragen sollen in einem hochkarätig besetzten Fachgespräch „Flüchtlinge in der Wesermarsch, wo sind wir – wo wollen wir hin?“ am Freitag 27. September, 10 bis 14 Uhr, im großen Sitzungssaal des Kreishauses, Poggenburger Straße 15, Brake, angesprochen werden. Die offene Podiumsdiskussion organisiert das Refugium Wesermarsch in Kooperation mit dem Landkreis Wesermarsch – Gäste sind ausdrücklich willkommen – siehe auch nebenstehende Infobox.

„Wir wollen an diesem Tag Bilanz ziehen und eine Bestandsaufnahme machen“, sagt Doris Ammermann, Vorsitzende des Refugiums Wesermarsch, im Gespräch mit der NWZ. Sie freut sich auf die Podiumsdiskussion, die innerhalb der interkulturellen Woche stattfindet, die unter dem Motto „zusammen leben, zusammen wachsen“, steht.

An der Podiumsdiskussion wird auch Abdulrazk Nasser teilnehmen. Der 24-jährige Syrer ist vor vier Jahren aus Aleppo nach Deutschland geflüchtet und hat in Lemwerder eine neue Heimat gefunden. Er absolviert bei der Firma Paulisch in Lemwerder eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker und befindet sich im 2. Lehrjahr.

„Wir haben in der Wesermarsch von 2015 bis 2016 insgesamt 1600 Flüchtlinge aufgenommen. Und wir haben diese so genannte Flüchtlingskrise sehr gut bewältigt“, sagt Landrat Thomas Brückmann. Im Gespräch mit der NWZ betont er, dass die Wesermarsch weltoffen ist, und dass die Neuankömmlinge willkommen sind.

„Wir müssen angesichts des großen Fachkräftemangel – auch in der Wesermarsch – Flüchtlinge qualifizieren“, betont Brückmann und verweist auf die demografische Entwicklung. Bei der Kreisverwaltung habe es im Jahr 1983 auf drei Stellen 243 Bewerber geben. In diesem Jahr gab es fünf Stellen zu besetzen, aber nur 40 Bewerber, so Brückmann.