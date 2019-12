Tierheim Thema der Kommunen

Brake Mit ihrem Antrag auf 100 000 Euro für ein Tierheim „unter Federführung des Landkreises“ im Kreishaushalt 2020 waren die Grünen in der jüngsten Kreistagssitzung gescheitert. Ebenso mit der Einrichtung eines mit 5000 Euro gefüllten Pflegestellen-Fonds. Die anderen Fraktionen sahen den Landkreis nicht in der Pflicht und hatten auf die Zuständigkeit der Kommunen verwiesen.

Vom Tisch ist ein gemeinsames Tierheim damit allerdings nicht. Landrat Thomas Brückmann (parteilos) will eine solche Einrichtung in der nächsten Bürgermeister-Runde thematisieren. Auf kommunaler Ebene müsste auch der Vorschlag von Björn Thümler weiterverfolgt werden, meinte Reiner Gollenstede (UW). Der CDU-Kreistags- und Landtagsabgeordnete hatte die Gründung eines Zweckverbandes vorgeschlagen. Ein Reinreden des Kreistages verbiete sich, so Hans Francksen (SPD). Das käme einem „massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung“ gleich.