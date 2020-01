Brake Für Brakes Bürgermeister Michael Kurz ist der ökumenische Neujahresempfang in der Agora des Gymnasiums Brake der erste Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Bereits zum 17. Mal fand jetzt der Empfang am vergangenen Samstag statt. Auch in diesem Jahr fanden weit über 200 Bürger den Weg in das Gymnasium.

Der katholische Pfarrer Gregor Stratmann stellte in seiner Begrüßung die Bedeutung der Agora heraus. In der Antike wurde in Griechenland der zentrale Versammlungsort einer Stadt als „Agora“ bezeichnet. Sie war ein zentraler Kultplatz auf dem Versammlungen des Volkes stattfanden und sich das öffentliche Leben abspielte.

Bereits nach den Begrüßungsworten brachten die Sternsinger den Segen für 2020 und sammelten anschließend Spenden unter den Anwesenden ein. Das Motto für die diesjährige bundesweite Spendenaktion lautet „In Frieden aufwachsen im Libanon und weltweit.“ Am Ende des Neujahrsempfangs gab Gregor Stratmann die Summe der Spenden bekannt. Sie belief sich auf 1033,80 Euro.

Ehrenamt gewürdigt

Michael Kurz würdigte in seinen Grußworten den Einsatz aller Menschen, die sich in Brake ehrenamtlich engagieren. Der aktive Einsatz für die Stadt und die Menschen steigert die Lebensqualität aller. Er stellte auch heraus, dass die Menschen in Brake stets zusammenhalten. Als Beispiele nannte er die Hilfsbereitschaft nach den Brand der St.-Bartholomäus-Kirche in Golzwarden und die schnelle, effektive Lösung nach der Meldung, dass die Christuskirche in Brake Nord einsturzgefährdet sei.

Traditionell findet auf den Neujahrsempfängen auch ein Vortrag zu einem aktuellen Thema durch einen Gastredner statt. Der geplante Vortrag „Klimaverantwortung“ von Martin Heinze (Naturschutzbund Varel/Oldenburg) musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Kurzfristig sprang Claus Plachetka ein, der mit einer kurzweiligen Geschichte über das hochrüsten von Weihnachtsbeleuchtungen zu unterhalten wusste.

Ein Höhepunkt des Empfangs stellt das „Schwarze Humörchen“ dar. Die vier evangelischen Pfarrer Dirk Jährig, Rüdiger Gryczan, Hans-Martin Röker und Christian Egts boten ein Kabarett der besonderen Art. Gesellschaftliche und politische Ereignisse des In- und Auslandes des letzten Jahres wurden auf bissige und humorvolle Art und Weise auf die Schippe genommen. Beliebte Themen waren in diesem Jahr die Klimabewegung, die Aktivitäten des US-Präsidenten Donald Trump und der Brexit. In zwei eigens komponierten Liedern zu bekannten Melodien wurden Donald Trump und Boris Johnson für ihre politischen Glanzleistungen der vergangenen Monate hochgenommen.

Das Bundesbahnsozialwerk-Orchester Brakes (BSW) lockerte den Neujahresempfang durch musikalische Stücke zwischen den einzelnen Programmpunkten auf. Nach knapp zweieinhalb Stunden war der offizielle Teil beendet. Die Besucher konnten sich im Anschluss mit einer Suppe stärken und über das Gehörte diskutieren.

Hohes Niveau

Für Margarete Schulz hatte die Veranstaltung ein sprachlich hohes Niveau. „Das hat mir sehr gefallen. Die Begrüßung von Pfarrer Stratmann war hervorragend“, sagte sie. Siegmar Kreutz merkte an, dass er das „Schwarze Humörchen“ super fand. „Eine gelungene Mischung aus aktuellen Themen, die treffend aufs Korn genommen worden sind“, sagte er.

Und Frauke Renken sagte: „Die Veranstaltung hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich nutze die Gelegenheit des Neujahrsempfangs, um die ersten Vorbereitungen für den Weltgebetstag der Frauen zu treffen.“ Auf dem Neujahresempfang sind nach ihren Worten stets alle anzutreffen, die mit in der Organisation eingebunden sind.