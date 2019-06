Brake Keine Frage: Einen Platz im Herzen der Sozialdemokraten hat Andrea Nahles nicht. Im Braker Parteibüro hat die Ex-Vorsitzende nicht einmal einen an der Wand. Das mit den Herzen dürfte sich auch nicht mehr ändern. Das mit der Wand wohl: Eine Ahnengalerie wird ja oft erst nach dem Abgang bestückt. Und dort hängen immerhin auch alle anderen glücklosen Kurzzeitvorgänger.

Ordentlich ihr Fett weg kriegt die zurückgetretene Obergenossin bei diesem Treffen der Braker SPD-Basis. Und mit ihr die ganze alte Riege. War ja auch nicht anders zu erwarten. Um die 20 Partei-Mitglieder haben an diesem Freitagabend den Weg zu der Informations- und Diskussionsrunde gefunden. Durchschnittsalter 60plus. Dass es nicht 70plus war, liegt an vier unter 40-Jährigen. Und das zeigt schon ein Dilemma: „Wir erreichen die Jugend nicht“, ist mehrfach zu vernehmen. Ob die nun desinteressiert ist oder keinen Bock auf abendliche Sitzungen in altbackene Parteibüros hat? Die Einschätzungen hierzu gehen weit auseinander.

So sieht Ioanna Terzi im Fehlen des Nachwuchses kein Indiz für dessen mangelndes Interesse. Erst kürzlich habe sie intensiv mit Sechstklässlern diskutiert, die fragten, warum sie nicht wählen dürften, berichtet die Lehrerin, Jahrgang 1974. Unterbezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Karin Logemann (58) wird noch deutlicher: „Ich habe selten eine Generation erlebt, sie so politisch ist.“ Für beide steht daher fest: Wahlalter auf 16 senken. Bei allen Wahlen. Denn: „Wir müssen Lösungen finden, die jungen Leute einzubinden“, meint Holger Kromminga (47). „Über Youtube, Instagram“, weiß der Ortsvereinsvorsitzende auch wie, macht im zweiten Teil seines Satzes aber das Dilemma der „Alten“ wieder deutlich: „Und Plattformen, von denen wir nicht einmal gehört haben.“

Für Endsechziger Ingo Logemann indes ist „die Jugend ein Phantom“. Er glaubt: „Nur per Internet funktioniert eine Partei nicht. Ich will die Menschen sehen.“ Parteitage seien aber nicht mehr zeitgemäß, kontert Bernd Wulf, als Elternvertreter an der IGS Brake und im Kreiselternrat aktiv. „Die jungen Leute leben in einer Welt, die sich jeden Tag ändert.“ Unbestritten bleibt sein Argument: „Wenn die SPD in zehn Jahren wieder irgendwo sein will, brauchen wir die Unterdreißigjährigen.“

Ob Klimaschutz und CO2-Steuer („Da denkt der Bürger doch: Die wollen nur mein Geld, da ist er gleich weg“), Migration („Die Wahrnehmung der Menschen ist doch: Um die eigenen Leute kümmert man sich nicht“) oder Wehrpflicht („Seit der Aussetzung gibt es die Bundeswehr in der öffentlichen Wahrnehmung doch gar nicht mehr“) – die Diskussionsbeiträge zeigten, wo der Basis der Schuh drückt. Die Wirtschaft, die absolut in den Vordergrund gerückt wurde, das Soziale, das den Bach runtergeht.

Torben Hafeneger, stellvertretender Unterbezirksvorsitzender und mit 38 Jahren einer der Jüngsten in der Runde, meint mit Blick auf die ungeliebte Agenda-Politik: „In der Wahrnehmung ist das doch Politik gegen die eigene Klientel.“ Dabei müsse es Anspruch der SPD sein, die Gesellschaft zusammenzuführen. Die Talsohle sieht er noch nicht erreicht. Die Partei müsse erst wieder dahin kommen, das ihr die Menschen abnehmen, was sie verspricht. Deshalb fordert er: „Wir müssen wieder mehr gestalten.“

Und mehr Entscheidungen treffen, weniger auf Freiwilligkeit setzen, ergänzt Ingo Logemann. „Die Menschen brauchen klare Ansprachen.“ Für ihn gilt: „Raus aus der Großen Koalition, rein in die Opposition. Sofort.“ Einige sehen das genauso, andere nicht. Man müsse sich in allem Tun auf die sozialdemokratischen Tugenden besinnen, so Logemann: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Parteiprogramm vor Wahlprogramm. Auch Ernst Juranek meint: „Deutschland baucht eine andere Politik.“ Und die sieht der Apotheker auch links der Mitte: „Es war ein Fehler, die Linke zu verteufeln.“

Vom Ortsverein Brake bewirbt sich an diesem Abend niemand um den Parteivorstand. Ein Verfahren, dass die Findung einer Doppelspitze von der Basis aus vorsieht, wollen die Braker Genossen der Parteispitze in Berlin aber vorschlagen. Zudem wollen sie für den Unterbezirks-Parteitag einen Antrag vorbereiten, der sowohl die Menge an Wahlperioden, als auch das Höchstalter von Amtsträgern begrenzt. Von Resignation ist nichts zu spüren: „Wenn die Grünen gewinnen, haben wir etwas falsch gemacht. Wenn die AfD gewinnt, haben wir die Menschen nicht erreicht.“ Man müsse die Fehler bei sich selbst suchen – und abstellen.