Brake Wasserstoffprojekte in der Wesermarsch – das ist eine Vision für den Landkreis, an der zahlreiche Aktive mitwirken. Und eine Delegation der Akteure ist aus dem Landkreis jetzt nach Hannover gereist, um im niedersächsischen Landtag für die Zukunftstechnologie zu werben.

Unter dem Titel „Energieregion Wesermarsch“ stellten die Teilnehmer Olaf Lies (SPD), Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, sowie Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) einige der geplanten Aktivitäten vor. An dem Gespräch nahmen auch die Landtagsabgeordneten Horst Kortlang (FDP), Karin Logemann (SPD) und Dragos Pancescu (Bündnis 90/ Die Grünen) teil.

„Die Wesermarsch bietet die optimalen Standortbedingungen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft“, warben Landrat Thomas Brückmann und der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch, Nils Siemen. Als Beispiele führten sie das Vorhandensein von ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien für die Wasserstoffproduktion, die Speichermöglichkeiten in den 17 vorhandenen Kavernen und zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie, Hafenwirtschaft und Logistik an.

Energiewendedrehkreuz

Im Zentrum der Planung steht die Einrichtung des Energiewendedrehkreuzes Landkreis Wesermarsch. „Hierbei handelt es sich um einen so genannten Wasserstoff-Hub. Ein Ort, an dem zum Beispiel aus Windstrom mittels eines Elektrolyseurs grüner Wasserstoff produziert, gespeichert und den Nutzern zugeführt wird“, erklärte Prof. Carsten Fichter von der Hochschule Bremerhaven und Inhaber des Beratungsunternehmens EnergieSynergie aus Ovelgönne. Er stellte zwei potenzielle Standorte in der Wesermarsch vor. Da die Errichtung eines solchen Elektrolyseurs mit hohen Kosten verbunden ist, setzen die Wesermärschler auf Unterstützung aus Hannover.

Die vorgestellten Projekte stießen auf parteiübergreifende Zustimmung der Landtagsabgeordneten. Minister Lies zeigte sich von der Qualität der vorgestellten Maßnahmen beeindruckt: „Das Vorhaben kann als Modell auch für andere Regionen herangezogen werden.“ Wichtig sei hierbei die überregionale Vernetzung der Aktivitäten mit den Nachbarregionen. „Schließlich ist der ,Kuchen‘ groß genug für alle.“ Lies sicherte den Teilnehmern die Unterstützung des Vorhabens durch sein Ministerium zu, das die Federführung für Energieprojekte innehat.

Minister Thümler will das Vorhaben ebenfalls unterstützen und benannte auch schon einen möglichen Standort für den Elektrolyseur: „Huntorf bietet sich aufgrund der dort vorhandenen Kavernen an. Zudem befinden sich Nutzer des Wasserstoffs in der Nachbarschaft.“ Dabei verwies er auf das Projekt „H2BrakeCO2“ der Stadt Brake, in dessen Rahmen der Braker Hafen durch den Einsatz von Wasserstoff CO2-neutral ausgerichtet werden soll.

Erfolg im Wettbewerb

Die Stadt hatte erfolgreich am „HyExpert“-Wettbewerb des Bundesverkehrsministerium teilgenommen und erhält 300 000 Euro Förderung. Brakes Bürgermeister Michael Kurz berichtete von konkreten Plänen für den Aufbau einer Wasserstoff/LNG-Tankstelle am Braker Hafen. Hierdurch soll auch der künftige Wasserstoffbedarf eines Großabnehmers gesichert werden. „Zusätzlich denken wir über die Anschaffung eines Wasserstoff-Straßenreinigungsfahrzeugs nach, sofern es hierfür eine Förderung gibt“ so Kurz. Lies teilte dazu mit, dass ein solches Förderprogramm kurz vor der Verabschiedung stehe.

Karin Logemann, die den Termin in Hannover organisiert hatte, begründete ihre Unterstützung so: „Wasserstoff bietet nicht nur die Chance, die gesetzten Klimaziele zu erreichen, sondern darüber hinaus auch das Potenzial für neue Arbeitsplätze. Der Nordwesten im Allgemeinen und die Wesermarsch im Besonderen sind als Energiedrehscheibe prädestiniert.“