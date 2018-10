Brake Viel Wind um nichts? Oder doch Gegenwind für Landrat Thomas Brückmann? Es scheint auf erstes hinauszulaufen. Mit einem offenen Brief hatte sich Carola Kinscherff an alle Kreistagsmitglieder gewandt. Darin hatte die Rechtsanwältin aus Mönchengladbach die Anschuldigungen erneuert, die der Erste Kreisrat Hans Kemmeries in der jüngsten Kreistagssitzung entkräftet hatte: Die, dass der Landrat sich in unrechtmäßiger Art und Weise in das Genehmigungsverfahren um den Windpark Ovelgönne eingemischt habe.

Carola Kinscherff ist nicht nur Anwältin am Niederrhein, sondern hat auch einen Zweitwohnsitz in Jade. Dort engagiert sich die Juristin als Kassenführerin der JBU (Jader Bürgerinitiative für eine umweltverträgliche und menschenwürdige Energiepolitik), hervorgegangen aus der Bürgerinitiative gegen Windpark Bollenhagen. Den Brief habe sie aber als Privatperson geschrieben, sagte sie der NWZ auf Nachfrage.

„Wahrheit verschwiegen“

Die Führungsspitze der Kreisverwaltung habe „Ihnen und der Öffentlichkeit die Unwahrheit gesagt oder die Wahrheit verschwiegen“, heißt es in dem offenen Brief. Dies gehe „unzweifelhaft“ aus dem nun öffentlichen Protokoll der Kreistagssitzung vom 17. September hervor.

Brückmann war vor seiner Wahl zum Landrat Bürgermeister der Gemeinde Ovelgönne und als solcher für die Planung des Windparks und der zu Grunde liegenden Flächennutzungsplanänderung verantwortlich. Die Genehmigung obliegt dem Landkreis, dessen Landrat Brückmann seit Oktober 2013 ist. Kemmeries hatte in seiner rechtlichen Prüfung – die die Verwaltungsspitze nach einem Bericht des NDR-Magazins „Panorama 3“ vorgenommen hatte – festgestellt, dass sich der Landrat einer Mitwirkung im Genehmigungsverfahren „durchweg enthalten hat, obwohl dazu rechtlich keine Notwendigkeit bestanden habe“. In dem Beitrag war Brückmann eine Einflussnahme unterstellt worden.

kommentar Olle Kamellen Der Landkreis hat in Sachen Windkraftanlagen nicht alles richtig gemacht. Das zeigen Gerichtsbeschlüsse und Urteile. Allerdings sind die meisten Klagen im Hauptsacheverfahren noch nicht entschieden. Das dürfte auch klären, ob Änderungen der Rechtssprechung Grund für Kritik sind, wie es der Landkreis sieht, oder ob dieser handwerkliche Fehler begangen hat, wie die Kläger meinen. Sollten, was die Haltung des Landrates angeht, neue Erkenntnisse vorliegen, muss der Kreistag tätig werden – und wird dies auch. Dass aber immer wieder „olle Kamellen" hervorgekramt werden, ist der Sache der Windparkgegner (nach eigenem Bekunden keine Windkraftgegner) nicht dienlich. Es läuft ihrem Bestreben um eine saubere Aufklärung zuwider.

Die nun bescheinigte Zurückhaltung entspreche aber nicht der Wahrheit, meint die Juristin. Der Landrat habe „massiv in das Genehmigungsverfahren der 23. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ovelgönne eingegriffen, es maßgeblich selbst bestimmt und in eine Richtung gelenkt, die den Verdacht aufkommen lässt, er habe eine gesetzeswidrige Begünstigungs- und Verhinderungsplanung durchgesetzt“. Kinscherff verweist in ihrem Brief auf mutmaßliche Einflussnahmen des Landrates im Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ovelgönne, aber auch auf einen Arbeitsrechtsstreit aus den Jahren 2013/14.

Fraktionen sind gelassen

Die im Kreistag vertretenen Fraktionen sehen in einer ersten Reaktion keine Notwendigkeit, die Haltung Brückmanns erneut zu hinterfragen. Hans Kemmeries habe deutlich gemacht, dass der Landrat keine Pflichtverletzung begangen habe, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans Francksen. Seine Fraktion werde aber nachbohren, sollten sich „bei der Recherche irgendetwas ergeben“. Jürgen Janssen (Grüne) konnte in dem Brief samt Anlagen „nichts Neues erkennen“, schon gar nichts, das eine Aufforderung rechtfertige, „dem Landrat das Misstrauen auszusprechen“.

Davon ist auch Olaf Michalowski (UW) „weit entfernt“. Die Fraktion werde die Vorhaltungen genau prüfen und dann gegebenenfalls beantragen, dass der Landrat dem Kreistag Rede und Antwort stehen müsse. Prüfen werde auch die FDP, so Manfred Wolf. Torsten Lange (CDU) lobte derweil das beispielhafte Vorgehen der Kreisverwaltung. So habe Hans Kemmeries deutlich gemacht, dass Landrat Brückmann sich im Genehmigungsverfahren nicht hätte zurücknehmen müssen, dies aber getan habe. Lange kritisierte zunehmende Anfeindungen von Hauptverwaltungsbeamten durch einzelne auf der Grundlage persönlicher Befindlichkeiten. Die AfD äußerte sich bis zum Redaktionsschluss nicht.