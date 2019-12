Burhave Mit 13 Ja-Stimmen gegen drei Nein-Stimmen und eine Enthaltung hat der Rat der Gemeinde Butjadingen grünes Licht für die Erweiterung des Ferienparks am Meer in Burhave gegeben, die inzwischen als Nordseeresort bekannt ist. Die Sitzung am Donnerstagabend im Ratssaal in Burhave verfolgten rund 120 Bürgerinnen und Bürger.

147 Wohnungen

Mit dem Satzungsbeschluss ist der Weg frei für die Bebauung des 3,3 Hektar großen Grundstücks an der Straße „Am Deich“ in Burhave Richtung Burhaversiel. Dort will die Firma Helma Ferienimmobilien GmbH aus Berlin ab kommendem Jahr 147 Wohneinheiten mit 422 Betten errichten, davon 48 Wohnungen in zwei bis zu 20 Meter hohen Appartementhäusern.

Gegen diese beiden hohen Häuser richtete sich eine Petition, die von Dirk Lankenau und Ute Dräger, beide Burhave, initiiert und von insgesamt 2845 Menschen aus vielen Teilen Deutschlands unterzeichnet worden ist. Die in der Petition formulierte Forderung „Der Gemeinderat wird hiermit aufgefordert, den Plänen einer Hochhausbebauung im Ort eine Absage zu erteilen“ unterzeichneten auch 1303 Butjenter.

In der Einwohnerfragestunde zu Beginn sagte Dirk Lankenau, viele Bürgerinnen und Bürger seien „direkt an der Haustür befragt“ worden, 80 bis 90 Prozent hätten sich gegen die Baupläne ausgesprochen. Zugleich betonte Dirk Lankenau, dass er „keinesfalls gegen eine Bebauung an sich oder gegen den Tourismus in der Gemeinde“ sei, sondern „gegen die Höhe der Bebauung“. Die Einwender forderten mit ihrer Unterschrift „eine ortsübliche Bebauung“.

Ute Dräger richtete sich an die Ratsvorsitzende Uta Meiners (FDP) aus Stollhamm. Wenn Uta Meiners so sicher sei, dass eine Mehrheit der Bürger die Baupläne unterstütze, könne man doch mit dem Entwurf in ein Bürgerbegehren gehen. Uta Meiners entgegnete, man habe nun endlich einen Investor für die seit 2013 bekannten Pläne gefunden. Sie sehe keine Veranlassung, das Verfahren neu aufzurollen.

Bauamtsleiter Axel Linneweber schilderte die Geschichte des Bebauungsplanes Nr. 177. Die Firma K. Dihstelhoff Immobilien GmbH & Co. KG hatte am 20. August 2013 einen Antrag auf Erstellung eines Bebauungsplanes auf einer eigenen Flächen am Deich gestellt. Der damalige Gemeinderat hat am 26. August den Aufstellungsbeschluss gefasst und damit das bauleitplanerische Verfahren gestartet. In dem weiteren Verfahren hat dazu 2014 eine Bürgerversammlung stattgefunden, ist mehrfach die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt und – nach dem Durchlaufen der zuständigen Fachausschüsse – vom Rat am 27. Oktober 2016 der Erschließungsvertrag gefasst worden.

Der finale Satzungsbeschluss sei damals vom Rat nicht gefasst worden, weil Klaus Dihstelhoff immer gesagt habe, dass er das Projekt selbst nicht realisieren wolle, sondern dafür einen Investor suchen werde. Der sei nun mit der „Helma“ gefunden, berichtete Axel Linneweber. Die Firma habe am 13. November mitgeteilt, dass sie das Projekt nur gemäß der vorliegenden Pläne realisieren werde.

Nachdem die Bürgerinnen und Bürger über eine Stunde lang Fragen gestellt hatten, diskutierte der Rat dann den Satzungsbeschluss. Ratsherr Jürgen Sprickerhof (Grüne) aus Tossens und etliche weitere Redner betonten, dass sie sich an den zustimmenden Beschluss des alten Rates gebunden fühlen. Jürgen Sprickerhof zog sich aber nicht nur auf diesen Aspekt zurück. Er betonte, das Projekt selbst, für das er im „alten“ Rat auch schon gestimmt hatte, „hat mich von Anfang an überzeugt“. Die Zahl der sechs Stockwerke um zwei zu reduzieren nehme dem Projekt die Attraktivität des Blicks über den Deich. Auf die Einwände der Demonstranten eingehend sagte Jürgen Sprickerhof, „wir verändern mit diesem Projekt nicht den Charakter von Burhave oder Butjadingen. Diese Einwände sind total übertrieben.“

Aus Konzept gerissen

CDU-Fraktionsvorsitzender Johann Evers, Feldhauserdeich, störte sich daran, dass die Gegner die beiden hohen Häuser „einzeln bewerten, herausgerissen aus einem schlüssigen Konzept“. Die dreiköpfige Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) lehnte die Baupläne ab, Ratsherr Dr. Hans Hortig wünscht, dass die „Helma“ ein neues Konzept vorlegt. Über 65 Prozent der Burhaver hätten sich gegen die Pläne ausgesprochen, behauptete Hans Hortig, der wie seine Fraktionskollegen Lambertus Poll und Mike Gadow in Burhave wohnt. Ratsherr Felix Frerich (28) aus Tossens enthielt sich .