Butjadingen An Schritt zwei des Breitbandausbaus, den der Landkreis mit Fördermitteln des Bundes und des Landes auf den Weg bringen will, soll sich die Gemeinde Butjadingen mit einem Ausbaugrad von 95 Prozent beteiligen. Das hat der Gemeinderat entschieden – allerdings mit zwei Einschränkungen: Die Gemeinde knüpft ihre 95 Prozent an einen höheren als den bislang vorgesehenen Zuschuss des Landkreise. Und sie will für den Breitbandausbau in Butjadingen keine neuen Schulden machen.

Der Bund wird Teil 2 des Breitbandausbaus mit 50 Prozent der nicht gedeckten Kosten fördern. Das Land sitzt – anders als bei Teil 1, für den es 40 Prozent zahlte – lediglich noch mit 16 Prozent mit im Boot. Das macht die Sache für die Städte und Gemeinden umso teurer, wobei Butjadingen mit seinen zahlreichen Häusern in Alleinlage und zugleich noch immer den meisten weißen Flächen auf der Breitband-Karte besonders gebeutelt ist.

Von den 34 Prozent, die nach Abzug der Fördermittel von Bund und Land an Kosten in der Wesermarsch verbleiben, will der Landkreis nach bisherigem Stand der Dinge die Hälfte tragen. Die Gemeinde hofft angesichts ihrer besonderen Situation jedoch, mit dem Landkreis eine Förderung von zwei Dritteln aushandeln zu können. Dann müsste die Gemeinde selbst bei einem Ausbaugrad von 95 Prozent statt 1,288 Millionen Euro „nur“ noch 859 000 Euro aufbringen.

Bleibt der Landkreis hingegen bei seinen 50 Prozent Förderung, behält sich die Gemeinde laut Beschluss des Rates vor, ihren Ausbaugrad auf 85 Prozent zu reduzieren. Das würde dann bedeuten, dass Butjadingen 835 000 Euro dazuzahlen müsste. Beglichen werden muss die Summe in jedem Fall über einen Zeitraum von drei Jahren, beginnend mit dem Jahr 2021. Der Ratsbeschluss sieht vor, dass 2021 und 2022 jeweils 30 Prozent und 2023 die verbliebenen 40 Prozent beglichen werden. Ob das, wie vom Rat vorgegeben, ohne eine Neuverschuldung zu bewerkstelligen ist, müssten die Haushaltsberatungen ergeben, so Kämmerer Bernd Rummel.

Laut Matthias Sturm, der bei der Kreisverwaltung in Brake für das Thema Breitbandausbau zuständig ist, würden in Butjadingen bei einem Ausbaugrad von 95 Prozent 669 Adressen mit schnellem Internet (bis zu 100 Mbit/Sekunde) versorgt werden. Bei einem Ausbaugrad von 85 Prozent wären es 592 Adressen.

Bei den 5 beziehungsweise sogar 15 Prozent der Adresse, die durchs Raster fallen, handelt es sich um solche Haushalte, bei denen ein Anschluss an das Glasfasernetz besonders teuer wäre – etwa, weil sie sich in Randlagen befinden. Diesen Haushalten soll nach Beschluss des Gemeinderates ermöglicht werden, erforderliche Tiefbauarbeiten in Eigenleistung zu erledigen oder erledigen zulassen, damit grundsätzlich ein Breitbandanschluss möglich ist.

Bernd Rummel kritisierte bei der Ratssitzung das Land für die drastische Kürzung seines Förderanteils. Kleine Kommunen wie Butjadingen seien die Leidtragenden.