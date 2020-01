Butjadingen Die Nachricht, dass Bürgermeisterin Ina Korter vorzeitig in den Ruhestand treten wird, war gerade erst dabei, sich wie ein Lauffeuer zu verbreiten, da stand bei Axel Linneweber schon das Telefon nicht mehr still. Du wirst doch kandidieren, oder? Dass sich diese Frage eines Tages stellen würde, war dem Leiter des Amtes für Bau- und Bürgerdienste klar, dass das so schnell passieren würde jedoch nicht. Nach zwei Wochen Bedenkzeit, die er sich selbst gegeben hat, hat Axel Linneweber am Freitag verkündet, dass er seinen Hut als Bürgermeisterkandidat in den Ring werfen wird.

Der Job als Leiter des Amtes für Bau- und Bürgerdienste mache ihm viel Spaß, sagt Axel Linneweber. Und er hätte auch kein Problem damit, ihn noch 20 Jahre auszuüben. Das wäre womöglich der bequemere Weg. Doch den 48-Jährigen reizt es, sich noch einmal einer beruflichen Herausforderung zu stellen. Deshalb wird sein Name nun bei der Wahl am 17. Mai auf der Kandidatenliste stehen.

Familie ist wichtig

Eine aus der Hüfte geschossene Entscheidung ist das nicht. Schon als es vor sechs Jahren um die Nachfolge von Rolf Blumenberg ging, war Axel Linneweber gefragt worden, ob er nicht Interesse hätte, Bürgermeister zu werden. Es war letztlich keine Frage von Interesse. Dass Axel Linneweber damals ablehnte, hatte mit seiner familiären Situation zu tun. Sein Sohn war gerade sieben Jahre alt; zu jung, als dass Axel Linneweber den zeitraubenden Job des Gemeindeoberhaupts hätte antreten wollen.

Steckbrief Name: Axel Linneweber Wohnort: Burhave Alter: 48 Jahre Familienstand: Verheiratet, ein Sohn Berufliche Tätigkeit: Leiter des Amtes für Bau und Bürgerdienste der Gemeinde Butjadingen Politische Tätigkeit: keine

Die Familie ist dem Burhaver sehr wichtig. Und so sind der Entscheidung, jetzt doch den Bürgermeisterposten anzustreben, auch intensive Gespräche mit seiner Frau Tanja und Sohn Kevin vorausgegangen. Das Ergebnis: Sie stehen voll hinter seiner Kandidatur.

Axel Linneweber ist Butjenter aus Überzeugung. Einmal hätte er in die Verlegenheit kommen können, sich beruflich wegorientieren zu müssen. Er hatte gerade neben seiner Arbeit als Verwaltungsangestellter im Burhaver Rathaus eine aufwendige Fortbildung absolviert und fragte sich, wie seine berufliche Zukunft aussehen soll, da wurde bei der Gemeinde die Stelle des Sozialamtsleiters frei. Axel Linneweber bekam sie – und blieb Butjadingen treu.

Ausbildung im Rathaus

Geboren wurde er in Burhave, besuchte dort auch die Grundschule, ging später zur Zinzendorfschule und begann am 1. August 1990 nach Beendigung der zwölften Klasse bei der Gemeinde Butjadingen eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Nach drei Jahren wurde Axel Linneweber übernommen, durchlief verschiedene Bereiche. Leiter des Amtes für Bau- und Bürgerdienste ist er seit dem 1. Januar 2013. Die Gemeindeverwaltung kennt Axel Linneweber aus dem Effeff – er gehört inzwischen zu ihren dienstältesten Mitarbeitern.

Der 48-Jährige sieht Butjadingen auf einem guten Weg – auch angesichts der zahlreichen touristischen Projekte, die aktuell auf den Weg gebracht sind. Sind sie umgesetzt, müsse man sehen, wo die Gemeinde steht und was in diesem Bereich noch geht – oder eben auch nicht. Für wichtig hält der Burhaver den Tourismus auf alle Fälle – die Gemeinde lebe davon, sagt er.

Ebenfalls wichtig ist Axel Linneweber, das die Schaffung neuen Wohnraums weiter vorangetrieben wird. Und wichtig ist ihm auch die Pflege der Vereine und Dorfgemeinschaften. „Sie haben riesigen Anteil am Gemeinwohl“, sagt Axel Linneweber, der selbst als Fußball-Spartenleiter in der TSG Burhave aktiv ist, seit frühen Kindertagen selbst Fußball spielt und als glühender HSV-Fan auch das Profigeschehen verfolgt.

Am Freitag hat Axel Linneweber die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen bei sich zu Hause zu Gast, um sie von seiner Kandidatur zu unterrichten. Er hofft auf deren Unterstützung, betont aber, dass er nicht für eine Partei, sondern als Unabhängiger ins Rennen geht. Das will er auch bleiben. „Ich bin der, der ich bin“, sagt Axel Linneweber. Verbiegen lassen fürs Amt will er sich nicht.