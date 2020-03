Bürgermeisterwahl In Butjadingen: Kein Wahlkampf und viele offene Fragen

Butjadingen Noch bis zum 12. März hatte Axel Linneweber fast jeden Abend einen Termin. Er hat sich den Landfrauen vorgestellt, war beim Hegering zu Gast, hat einen schönen Abend bei den Plattsnackers verbracht. Inzwischen ist der Terminkalender des 48-jährigen Bürgermeisterkandidaten genau so blank wie der seines Mitbewerbers Olaf Michalowski aus der Gemeinde Jade. Corona vereitelt nahezu alle Wahlkampfaktivitäten. Ob das Virus auch die für Sonntag, 17. Mai, festgelegte Wahl selbst vereitelt, bleibt abzuwarten. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann die Gemeinde selbst entscheiden, wie sie verfahren will. Auch eine reine Briefwahl ist dabei nicht ausgeschlossen. Doch das ist dünnes Eis.

Die Wahl ist notwendig, weil Bürgermeisterin Ina Korter knapp anderthalb Jahre vor dem eigentlichen Ende ihrer Amtszeit am 30. Juni vorzeitig in den Ruhestand tritt. Der dafür zuständige Landrat Thomas Brückmann hat dem Ruhestandsgesuch stattgegeben.

Termine abgeblasen

Zwei Kandidaten bewerben sich um Ina Korters Nachfolge. Der eine ist der Burhaver Axel Linneweber, der vielen Butjadingern als Leiter des Amtes für Bau- und Bürgerdienste bestens bekannt ist; er ist seit 30 Jahren in der Butjadinger Gemeindeverwaltung tätig. Der andere ist Rechenzentrumsexperte Olaf Michalowski aus der Gemeinde Jade, der sich in Butjadingen erst noch bekannt machen muss.

Steckbrief Olaf Michalowski

• Wohnort: Jade

• Alter: 51 Jahre

• Familienstand: In einer Beziehung lebend, ein Sohn

• Berufliche Tätigkeit: Rechenzentrumsfachmann bei der Unfallversicherung Bund und Bahn in Wilhelmshaven

• Politische Tätigkeit: Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft Wesermarsch

Damit hatte der 51-Jährige, der im Kreistag der Fraktion der Unabhängigen Wählergemeinschaft vorsteht, bereits emsig begonnen, ehe die Corona-Einschränkungen kamen. Dass die Wahlkampfaktivitäten nun weitgehend auf Eis liegen, dürfte ihn mehr treffen als seinen Mitbewerber. Olaf Michalowski hatte eine Reihe von Terminen verabredet, die er nun notgedrungen erstmal abgeblasen hat. Er setzt zurzeit auf einen Video-Chat; immer mittwochs und sonntags ab 19.30 Uhr können sich Interessierte auf seiner Homepage mit ihm austauschen.

Auch Axel Linneweber hatte für eine Wahlkampf-Tour, die Mitte April beginnen sollte und die er unter das Motto „Klartext, Herr Kandidat!“ stellen wollte, Termine festgelegt und Räumlichkeiten gebucht. Ob daraus nun noch etwas wird, ist fraglich.

Olaf Michalowski hat die Unterschriften von Unterstützern, die er als nicht von einer Partei ins Rennen geschickter Kandidat vorweisen muss, am 20. März im Rathaus in Burhave abgegeben. Axel Linneweber hat das am am Montag getan. Bis zum 13. April um 18 Uhr könnten noch weitere Bewerberinnen oder Bewerber ihren Hut in den Ring werfen. Am 14. April prüft der Wahlausschuss die Unterlagen der Kandidaten und entscheidet, wer zur Wahl zugelassen wird. Unmittelbar danach wird Stefan Stührenberg, der bei der Gemeindeverwaltung für die Abwicklung von Wahlen zuständig ist, den Druck der Wahlzettel in Auftrag geben. Und dann wird es kompliziert.

Kommune entscheidet

Wie Philipp Wedelich, Pressesprecher des niedersächsischen Innenministeriums, auf Anfrage der NWZ mitteilt, entscheidet grundsätzlich eine Kommune in eigener Verantwortung, wie sie eine Wahl organisiert und über die Bühne bringt. Allerdings seien dabei die wahlrechtlichen Bestimmungen sowie in der aktuellen Situation auch „die gegenwärtige infektionsschutzrechtliche Gefährdungslage zu berücksichtigen“.

Steckbrief Axel Linneweber

• Wohnort: Burhave

• Alter: 48 Jahre

• Familienstand: Verheiratet, ein Sohn

• Berufliche Tätigkeit: Leiter des Amtes für Bau und Bürgerdienste der Gemeinde Butjadingen

• Politische Tätigkeit: keine

Nach Auskunft von Stefan Stührenberg ist stets eine Urnenwahl der Grundsatz und eine Briefwahl die Ausnahme. Der Landkreis könnte als zuständige Stelle aus infektionsschutzrechtlichen Gründen eine Urnenwahl verbieten. Die Gemeinde hätte dann zwei Möglichkeiten, nämlich für die rund 5300 wahlrechtlichen Butjenter eine reine Briefwahl zu organisieren oder aber die Wahl zu verschieben. Beides ist laut Stefan Stührenberg rechtlich nicht unproblematisch und mit etlichen Fragezeichen behaftet. Wie die Sache nun weitergehen wird, ist offen. Stefan Stührenberg geht davon, dass er kaum vor Ende April Klarheit haben wird.