Butjadingen Stefan Stührenberg wird in den kommenden Wochen viel um die Ohren haben. Er ist bei der Gemeindeverwaltung für Wahlen zuständig. Und in Butjadingen steht eine Wahl an. Am 17. Mai werden die Butjenter darüber abstimmen, wer die Nachfolge von Bürgermeisterin Ina Korter antreten soll.

Den Termin hat, wie berichtet, der Gemeinderat am Donnerstagabend festgelegt. Stefan Stührenbergs erste Aufgabe ist es nun, die Wahlbekanntmachung mit allen erforderlichen Unterlagen zusammenzustellen. Sie soll Ende der kommenden Woche in der Zeitung und auf der Webseite der Gemeinde Butjadingen veröffentlicht werden und enthält alle „Spielregeln“ für die Bürgermeister-Wahl.

Wer sich für das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin bewerben möchte, muss mindestens 23 und darf noch keine 67 Jahre alt sein. Einzelbewerber, also solche Kandidaten, die nicht von einer Partei ins Rennen geschickt werden, benötigen in Butjadingen 54 Unterstützer-Unterschriften. Die Zahl errechnt sich für Kommunen mit bis maximal 9000 Einwohnern, indem man die Anzahl der Sitze im Gemeinderat mal drei nimmt. Bei 18 Sitzen ergeben sich die 54 erforderlichen Unterschriften.

Wer solche Unterschriften sammeln möchte, bekommt einen entsprechenden Vordruck ausgehändigt, wenn er seine Unterlagen für die Kandidatur im Rathaus abgibt. Einzelbewerber müssen zudem Vertrauenspersonen benennen, die der Gemeinde als Ansprechpartner für den Fall dienen, dass es bei der Kandidatur Unstimmigkeiten gibt.

Wer mit dem Rückenwind einer im Rat oder oder im Landtag oder Bundestag vertretenen Partei oder Wählergemeinschaft kandidiert, gilt als sogenannter privilegierter Bewerber und muss keine Unterschriften sammeln. Die betreffende Partei muss aber eine offizielle Versammlung abhalten und zudem die Einverständniserklärung ihrer Kandidatin oder ihres Kandidaten beibringen. In jedem Fall muss die Gemeinde die Wählbarkeit eines Bewerbers feststellen.

Wahlvorschläge – egal, ob von Parteien oder von Einzelbewerbern, die sich selbst ins Spiel bringen – müssen bis spätestens 34 Tage vor dem Wahltag schriftlich im Rathaus eingereicht sein. Das ist in diesem Fall der 13. April, Ostermontag. Die vergleichsweise enge Frist kommt laut Stefan Stührenberg durch die besondere Situation zustande, die durch das vorzeitige Ausscheiden von Amtsinhaberin Ina Korter entsteht. Dadurch verlängert sich auch die Amtszeit des künftigen Gemeindeoberhaupts von den regulären fünf auf knapp sechseinhalb Jahre. Sind die rum, ist die Bürgermeisterwahl wieder mit der Kommunalwahl getaktet.

Vorschläge, die bis zum 13. April um spätestens 18 Uhr vorliegen, müssen vom Wahlausschuss zugelassen werden. Der Ausschuss ist der gleiche wie 2016 bei der letzten Kommunalwahl. Vorsitzende ist Ina Korter, stellvertretender Vorsitzender ist Stefan Stührenberg.

Die Gemeinde wird für den 17. Mai rund 5400 Wählerinnen und Wähler an die Urne bitten. Es werden die gleichen Wahllokale eingerichtet wie bei den Kommunalwahlen.