Butjadingen Butjadingen benötigt dringend zusätzliche Kindergartenplätze. Wo sie entstehen sollen, ist aber auch nach der Ratssitzung am Donnerstagabend noch immer nicht klar. Der Gemeinderat folgte einer Empfehlung der Verwaltung, die Entscheidung aufzuschieben, weil zunächst ein Wirtschaftlichkeitsvergleich angestellt werden muss. Das verlangt die beim Landkreis Wesermarsch in Brake angesiedelte Kommunalaufsicht.

Inzwischen gibt es drei Varianten, mit denen sich die zusätzlich ab August benötigten neuen Kindergartenplätze schaffen liefen: • Nutzung von Räumlichkeiten in der alten Stollhammer Grundschule;• Einrichtung einer neuen Kindergartengruppe im Gemeindehaus in Eckwarden;• und als letzte dazugekommene und von der Politik favorisierte Möglichkeit ein Anbau an die bestehende Kita in Stollhamm.

Der Anbau in Stollhamm ist die teuerste Variante, und genau das ist das Problem, wie Kämmerer Bernd Rummel bei der Sitzung im Rathaussaal ausführte. Geht es um Summen, die über einer Grenze von 250 000 Euro liegen – das ist bei einem Anbau in Stollhamm der Fall –, verlangt die Kommunalaufsicht einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zu den anderen Alternativen. Der soll nun angestellt werden, und zwar bis Anfang Mai.

Der neue Zeitplan sieht vor, dass sich am 6. Mai das Kindergartenkuratorium mit der Angelegenheit befasst. Am selben Tag wird abends der Gemeinderatsausschuss für Familie, Jugend, Sport und Kultur tagen, ehe der Rat am 8. Mai bei einer Sondersitzung die endgültige Entscheidung fällen soll.

Ein Vorteil dieser Lösung ist, dass nun Zeit ist, für einen Anbau in Stollhamm die Kosten exakter als bislang zu ermitteln. Bisher war von einer Summe zwischen 250 000 und 410 000 Euro die Rede.