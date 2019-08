Butjadingen In Butjadingen mangelt es an bezahlbaren Wohnungen. Das hatte vor einige Wochen Gleichstellungsbeauftragte Karin Herrmann kritisiert. Recherchen der NWZ hatten das Problem bestätigt. Die SPD-Fraktion im Butjadinger Gemeinderat fordert nun Abhilfe. Sie beantragt, dass die Gemeindeverwaltung nach geeigneten Flächen für sozialen Wohnungsbau sucht und diese erwirbt, sollten sie sich nicht bereits in ihrem Eigentum befinden. Die Gemeinde soll die Flächen günstig der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch überlassen und diese schließlich bezahlbaren Wohnraum in Butjadingen schaffen.

Es könne nicht sein, dass die Gemeinde aufgrund nicht bezahlbarer Wohnungen Einwohner verliere, heißt es seitens der SPD in der Antragsbegründung. Die Sozialdemokraten sind davon überzeugt, dass das Fehlen von Wohnungen sich inzwischen auch auf den Arbeitsmarkt in Butjadingen auswirkt. In den lokalen Unternehmen herrsche ein „massiver Arbeitskräftemangel“, der nicht zuletzt mit der Wohnungsknappheit zusammenhänge. „Uns wurde berichtet, dass Unternehmen Personal einstellen könnten, wenn Wohnraum vorhanden wäre“, so die SPD.

Den Antrag wird am Donnerstag, 5. September, in einer öffentlichen Sitzung der Planungsausschuss des Gemeinderats diskutieren. Die Sitzung findet im Rathaussaal in Burhave statt und beginnt um 19 Uhr. Vorab soll die Verwaltung laut SPD-Antrag einige Fragen klären – zum Beispiel die, ob sich in der früheren Stollhammer Grundschule Wohnungen herrichten ließen oder man der Wohnungsbaugesellschaft das Grundstück überlassen könnte.