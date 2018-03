Butjadingen NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann bekannte am Samstag beim Empfang anlässlich der Ehrung der Butjadinger Menschen des Jahres, dass er auch in Zeiten der Digitalisierung die gedruckte Zeitung sehr möge. „Ich brauche das Rascheln, das Umblättern und sogar den Kaffeefleck auf dem Papier“, sagte er. Und spannte den Bogen zum Ehrenamt.

„Nächstenliebe kann man nicht digitalisieren. Uns ist es ein Herzensanliegen, Menschen zu ehren, die selbstlos sind“, betonte Lars Reckermann vor den rund 60 Gästen des Empfang im Butjadinger Hof, die sich allesamt ehrenamtlich in einem Verein oder einer Organisation in Butjadingen engagieren.

Bürgermeisterin Ina Korter knüpfte an das Thema Digitalisierung an. Eine gute Breitbandversorgung sei gerade in einer Flächengemeinde wie Butjadingen ein sehr wichtiger Standortfaktor. Entsprechend begrüßte die Bürgermeisterin die aktuelle Breitbandoffensive, in deren Rahmen in der Gemeinde 17 weiße Flecken getilgt und mit schnellem Internet versorgt werden sollen. Die baulichen Maßnahmen seien gestartet und sollen bereits Mitte des Jahres abgeschlossen werden.

Bis zur flächendeckenden Breitbandversorgung in Butjadingen werde es noch ein weiter Weg sein. Doch auch wenn ein langer Atem nötig sei, müsse die Gemeinde am Ball bleiben, so Ina Korter, die als ein weiteres wichtiges Thema die Förderung der (E-)Mobilität nannte.

Der stellvertretende Landrat Uwe Thöle aus Nordenham ging auf Landkreis-Themen ein. Von der guten Wirtschaftslage in der Wesermarsch profitierten auch die Städte und Gemeinden, sagte er. Viele könnten inzwischen ausgeglichene Haushalte aufweisen; dazu gehört auch die Gemeinde Butjadingen. Den Breitbandausbau sehe auch der Landkreis als eine wichtige Aufgabe an. Der demografische Wandel bringe weitere Herausforderungen mit sich, prophezeite er. Butjadingen und Nordenham riet Uwe Thöle zu einer noch intensiveren Zusammenarbeit. Die beiden Kommunen hätten viel gemeinsames Potenzial.

Markus Graf, Vorstand der Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen, thematisierte das Ehrenamt und hob dessen Stellenwert hervor. Er freute sich, dass der gemeinsame Empfang von Raiba und NWZ inzwischen „einen festen und wichtigen Platz im Butjadinger Veranstaltungskalender eingenommen“ habe.