Politik in Butjadingen: Rat tagt diesen Donnerstag

Butjadingen Die erste Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause findet an diesem Donnerstag, 8. Oktober, im Rathaussaal in Burhave statt und beginnt um 19 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sanierung des Sportplatzes in Tossens, aus der wohl frühestens 2021 etwas werden wird, sowie die geplante Aufarbeitung des Parkettfußbodens im Rathaussaal. Weitere Themen der Ratssitzung sind die Neufassung der Zweitwohnungsteuer-Satzung und das zu erstellende Medienentwicklungskonzept für Butjadingen.

Der Rat muss sich außerdem mit diversen Bebauungsplanverfahren oder entsprechenden Anträgen befassen. Dabei wird es auch um die Robbenstraße in Tossens gehen, in der es Ärger gibt, weil Häuser an Feriengäste vermietet werden, obwohl der bestehende Bebauungsplan das gar nicht zulässt.