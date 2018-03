Butjadingen Wer in Butjadingen der Pflicht nicht nachkommt, den Geh- und Radweg vor seinem Haus zu reinigen, muss künftig mit einem Bußgeldbescheid rechnen – zumindest dann, wenn er als „Wiederholungstäter“ auffällt. Mit diesem Ergebnis endete am Donnerstagabend im Gemeinderat eine Debatte über die Straßenreinigung, die der Unabhängigen-Ratsherr Dr. Hans Hortig mit einem Antrag ausgelöst hatte.

Verordnung regelt Details

Mittels einer Satzung, die der Gemeinderat am 5. April 2000 verabschiedet hat, überträgt die Gemeinde die Straßenreinigungspflicht auf ihre Bürgerinnen und Bürger. „Innerhalb der geschlossenen Ortslage (...) wird den Eigentümern der an öffentlichen Straßen angrenzenden bebauten und unbebauten Grundstücke die Reinigung der Geh- und Radwege sowie Rinnsteine einschließlich Winterdienst auferlegt (...),“ heißt es in Paragraf 1, Absatz 1, der Satzung. Art und Umfang der zu erfolgenden Straßenreinigung werden in einer gesonderten Verordnung geregelt.

Was in der Theorie eine einfache Sache ist, klappt in der Praxis nur leidlich. Der Meinung ist jedenfalls Hans Hortig, der beantragt hatte, dass sich die Gemeinde Gedanken über ein neues Konzept für die Straßenreinigung macht. Das könnte nach den Vorstellungen des Unabhängigen durchaus beinhalten, dass die Gemeinde die Bürger von ihrer Pflicht entbindet und die Straßenreinigung in Zukunft selbst vornimmt. Was das kosten würde und ob man sich das Geld durch eine entsprechende Gebühr von den Bürgern zurückholen könnte, das sollte die Gemeindeverwaltung ebenfalls ermitteln.

Hans Hortig kam mit seinem Antrag nicht durch: Der Rat lehnte ihn mehrheitlich ab. Es gebe keinerlei Notwendigkeit, die Bürger aus der Pflicht zu nehmen, sagte die CDU-Ratsfrau Claudia Cornelius. Die Gemeinde könne die Straßenreinigung nicht übernehmen, weil das viel zu umfangreich und zudem nicht finanzierbar wäre, ergänzte Jochen Kiebitz (FDP). Auch die Idee, für den Bauhof ein Reinigungsfahrzeug anzuschaffen, fiel durch. Denn dafür wäre eine sechsstellige Summe erforderlich.

In der Sache jedoch gaben andere Ratsmitglieder dem Unabhängigen Recht. Hans Hortig selbst betonte, dass gerade in einer vom Tourismus geprägten Gemeinde die Sauberkeit der Straßen, Rinnsteine und Gehwege wichtig sei. „Butjadingen ist schön, aber nicht sauber“, stellte auch Ralf Töllner (CDU) fest. Das sei „ein Riesenproblem“.

Schwarze Schafe

Bauamtsleiter Axel Linneweber bestätigte, dass es neben den vielen Butjentern, die ihrer Reinigungspflicht anstandslos nachkämen, immer wieder auch einige schwarze Schafe gebe. In rund 70 besonders hartnäckigen Fällen habe die Gemeinde bereits Mahnungen verschickt. Zur Verhängung von Bußgeldern sei es bislang indes noch nicht gekommen.

Das könnte sich nun ändern. Der Rat kam überein, dass die Gemeinde, ehe sie das gesamte System der Straßenreinigung umkrempelt, lieber härter durchgreifen und auch Bußgelder verhängen sollte. Das dürfte sich angesichts des erforderlichen Verwaltungsaufwands finanziell kaum rechnen. Es könnte aber eine abschreckende Wirkung auf andere haben, so die Überlegung des Rates.