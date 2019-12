Butjadingen Sie schüttelten sich am Ende die Hand. Doch als Freunde, die sich gerade auf etwas geeinigt haben, gingen Bürgermeisterin Ina Korter und Ratsvorsitzende Uta Meiners auf der einen und Ulrike Dräger und Henning Lankenau als Initiatoren der Petition gegen 20 Meter hohe Häuser am Burhaver Deich nicht auseinander. An diesem Donnerstagabend trifft der Gemeinderat die endgültige Entscheidung. Mehr als 1300 Butjenter hoffen, dass das Ergebnis nicht ein Okay für das Nordseeresort in den geplanten Dimensionen ist.

Die Entscheidung Der Gemeinderat fasst den endgültigen Beschluss über das Nordseeresort bei einer öffentlichen Sitzung, die an diesem Donnerstag um 19 Uhr im Rathaussaal in Burhave beginnt. Ein Protestmarsch gegen die geplanten hohen Häuser formiert sich um 17.30 Uhr an der Fisch-Bar am Ende der Strandallee. Ziel ist zunächst der Kirchplatz, wohin alle kommen können, die so weit nicht laufen können oder wollen. Gemeinsam geht’s dann zum Rathaus.

Gleich nach der Sitzung, in der am 21. November der Planungsausschuss mehrheitlich dem Rat empfohlen hatte, grünes Licht für das Projekt der Helma Ferienimmobilien GmbH (Berlin) zu geben, hatten Ulrike Dräger und Dirk Lankenau ihre Petition auf den Weg gebracht. Mittwoch übergaben sie, flankiert von einem guten Dutzend Unterstützer, im Rathaus die Unterlagen an Ina Korter und Uta Meiners. 2845 Menschen hatten sich bis dahin per Unterschrift gegen die 20 Meter hohen Häuser ausgesprochen, darunter 1303 Butjenter.

Wenn die Initiatoren der Petition geglaubt hatten, dass diese „bemerkenswerte Zahl“, so Dirk Lankenau, die Bürgermeisterin und die Ratsvorsitzende beeindrucken würde, sahen sie sich allerdings getäuscht. Ina Korter und Uta Meiners verteidigten eisern die Helma-Pläne – gerade wegen der hohen Häuser.

„Gründe nicht dargelegt“

Bereits bei einem Pressegespräch am Dienstag hatte Ina Korter gesagt, dass Butjadingen mit den hohen Häusern ein Alleinstellungsmerkmal erhalte, was dem Tourismus nur dienlich sein könne. Dem widersprach Dirk Lankenau. Zum Beispiel in Schilling gebe es ebenfalls solche hohen Gebäude. Vielerorts wäre man heute froh, sie wieder loswerden zu können. „Wenn Sie gute Gründe haben, solche Häuser hier zu wollen, dann ist es Ihnen nicht gelungen, sie darzulegen“, sagte Dirk Lankenau der Bürgermeisterin.

„Bürger intensiv beteiligt“

Die Initiatoren der Petition wiesen den Vorwurf zurück, mit der Verwendung des Begriffs „Hochhäuser“, der nach Auffassung der Gemeinde falsch ist, Angst geschürt zu haben. Auch treffe es nicht zu, dass Leute genötigt oder gedrängt worden seien, die Petition zu unterzeichnen. Uta Meiners gab an, andere Informationen zu haben.

Die Kritik, dass viele Unterzeichner der Petition über die Inhalte der Planung nicht ausreichend informiert gewesen seinen, gab Dirk Lankenau an die Gemeinde zurück. Das sei ein Versäumnis von Rat und Verwaltung. Das wiederum wollten Ina Korter und Uta Meiners nicht hinnehmen. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens, das von 2014 bis 2016 lief, seien die Bürger intensiv beteiligt werden, sagten sie.

Deutliches Bürger-Votum



Viele Neubürger hätten damals aber noch gar nicht in Butjadingen gewohnt, seien also auch nicht beteiligt worden, hieß es aus der Runde der Petitions-Unterstützer. Zu diesen Neubürgern gehört auch Diana Lehrfeld-Liebau. Sie stammt aus Vechta und ist im Frühjahr nach Stollhamm gezogen. „Diesen Umzug hätten wir uns überlegt, wenn wir damals schon von den Plänen für das Nordseeresort gewusst hätten“, sagte sie.

Ute Dräger stellte die Frage, was dagegen spräche, auf der Basis von konkreten Plänen, die Helma vorlegen könnte, die Butjadinger Bürger zu befragen. Eine solche Befragung könnte die Gemeinde im Rahmen der Möglichkeiten der niedersächsische Gemeindeordnung initiierten. „Fragen Sie die Bürger, dann haben Sie für Ihre Entscheidung Sicherheit“, sagte Ute Dräger. Eine solche Befragung koste Zeit, und Zeit sei Geld, lautete dazu die Antwort von Uta Meiners.



• Die Nordwest-Zeitung hatte zu dem Thema eine Online-Umfrage gestartet. 293 Leserinnen und Leser (Stand Mittwoch am späten Nachmittag) haben teilgenommen. 77 Prozent sind der Meinung, dass die hohen Häuser nicht zu Burhave passen. 12 Prozent halten die Realisierung des Projekts für wichtig für den Tourismus. 11 Prozent zeigten sich mit einem neutralen Votum unentschlossen.