Das richtige Signal

Unter den Anliegern der Eduard-Krüger-Straße haben sich die Ratspolitiker mit ihrer Entscheidung keine Freunde gemacht und bekommen das vermutlich bei der nächsten Wahl zu spüren. Aber das ist zu verschmerzen. Denn in diesem brisanten Fall ging es darum, mutig zu sein und Flagge zu zeigen. Die Stadt Nordenham macht damit deutlich, dass sie nicht gewillt ist, überzeugten Nationalsozialisten ein Denkmal zu setzen.

So gesehen ist der Beschluss, die Eduard-Krüger-Straße und den Erich-Lampe-Weg umzubenennen, ein Lehrstück an Geschichtsaufarbeitung. Anstatt darauf zu vertrauen, dass ein vor über 40 Jahren begangener Fehler irgendwann in Vergessenheit gerät, haben Politik und Verwaltung sich dem heiklen Thema gestellt und Konsequenzen gezogen.

Dass sich die Beschuldigten nicht mehr wehren können, ist ein starkes Argument. Aber reicht es für einen Freispruch? Im Fall von Eduard Krüger und Erich Lampe eher nicht. Es gibt hinreichende Belege dafür, dass die beiden Lehrer und Heimatkundler in der NS-Zeit nicht nur Mitläufer waren, sondern die NS-Ideologie mit Begeisterung vertreten und sie in zahlreichen Veröffentlichungen bejubelt haben. Leider gibt es aber keinen Beleg dafür, dass sie sich jemals von dieser Haltung distanziert haben. Damit ist die Sache klar: Eduard Krüger und Erich Lampe haben keine Ehrung durch einen Straßennamen verdient. Fertig, aus.

Die Stadt Nordenham wäre aber gut beraten, wenn sie den betroffenen Anliegern die Kosten erstatten würde, die in Folge der Adressänderung auf sie zukommen. Denn die Anwohner können ja nichts dafür, dass sich die Verantwortlichen im Rathaus einst bei der Benennung ihrer Straße einen bösen Fehlgriff erlaubt hatten.

