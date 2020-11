Gleichstellungsbeauftragte: Auch in der Pandemie erreichbar

Elsfleth Der neue Flyer zur Arbeit der Elsflether Gleichstellungsbeauftragten war gerade fertig, da überrollte im März die Corona-Pandemie das Land. Nun wollte Waltraud Ralle-Klein ihren neuen Flyer eigentlich bei der Sitzung des Präventionsrates vorstellen, doch auch diese Sitzung wurde in der vergangenen Woche abgesagt.

Doch Waltraud Ralle-Klein gibt nicht auf, ihre Flyer an die Frau und an den Mann zu bringen. Denn auch im Corona-Jahr ist die Gleichstellungsbeauftragte nicht untätig. Auch wenn ihre Arbeit, wie die von vielen anderen, von der Pandemie völlig auf den Kopf gestellt wurde. Das inzwischen schon traditionelle Frauenfest zum Weltfrauentag am 8. März hatte die Gleichstellungsbeauftragte coronabedingt abgesagt, eine Woche später folgte der Lockdown für das ganze Land. „Es hat sich also gezeigt, dass die Absage des Festes, die richtige Entscheidung war“, sagt Ralle-Klein.

Doch für Ratsuchende war und ist Waltraud Ralle-Klein natürlich auch in der Corona-Pandemie erreichbar. „Eine Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten fand in dieser Zeit durch eine Rufumleitung auf mein Handy statt“, erzählt Ralle-Klein.

Die Kontaktdaten Die Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten findet donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr, im Rathaus der Stadt Elsfleth, Rathausplatz 1, Erdgeschoss, Zimmer 3 statt. Waltraud Ralle-Klein ist unter 04404/50441, und unter gleichstellungsbeauftragte@elsfleth.de zu erreichen.

So wandte sich beispielsweise eine alleinerziehende Mutter an die Gleichstellungsbeauftragte, weil ihr Arbeitgeber Druck machte, dass sie Schichten am Wochenende oder späten Abend übernehmen sollte.

Aber auch Frauen, die sich beraten lassen wollten, wie es nach einer Trennung für sie weiter gehen kann, half die Gleichstellungsbeauftragte weiter. Denn sie ist gut vernetzt und kann entsprechende Ansprechpartner, zum Beispiel beim Sozialamt, bei der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft und anderen Beratungsstellen in der Wesermarsch vermitteln.

Es sei einfach unglaublich wichtig, dass auch in Zeiten einer Pandemie persönliche und telefonische Beratungen möglich sind, ist sie überzeugt. Wie weitreichend die Folgen der Pandemie auch in den einzelnen Haushalten sind, werde sich wohl erst noch zeigen, sagt Waltraud Ralle-Klein.

Zwar sei die Zahl der Frauen, die sich bei der Gleichstellungsbeauftragten gemeldet haben, nicht gestiegen, während des Lockdowns. Doch das bedeute nicht, dass es in den Haushalten keine Probleme gab, ist Ralle-Klein überzeugt.

Im Gegenteil, sie geht davon aus, dass es viele Frauen gab, die sich keine Hilfe durch ein persönliches Telefonat einholen konnten, weil sie zu Hause „unter Beobachtung“ standen, sagt sie.

In Zeiten geschlossener Kitas und Schulen tragen Mütter oft die Hauptlast der Kinderbetreuung, erzählt Waltraud Ralle-Klein. Eine Online-Befragung der Hans-Böckler-Stiftung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass in Haushalten mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren, 27 Prozent der Frauen, aber nur 16 Prozent der Männer ihre Arbeitszeit reduziert hatten, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Oft lägen hier finanzielle Überlegungen der Familien zugrunde, berichtet Ralle-Klein.