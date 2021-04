Kommunalwahl am 12. September 2021: Dr. Frank Ahlhorn möchte Landrat in der Wesermarsch werden

Elsfleth Dr. Frank Ahlhorn möchte Landrat der Wesermarsch werden. Er tritt als unabhängiger Bewerber an. Der 50-Jährige wird von der SPD und den Unabhängigen unterstützt.

Bei der Wahlkreiskonferenz der SPD in der Elsflether Stadthalle erhielt Frank Ahlhorn 64 von 65 Delegiertenstimmen.

Frank Ahlhorn ist gebürtiger Waddenser. Nach der Schule ging er Anfang der 90er Jahre an die Universität Oldenburg, um dort Mathematik und Marine Umweltwissenschaften zu studieren. Nach dem Abschluss war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität tätig. Schließlich ging er 2013 nach Kiel, um an der dortigen Universität im Bereich des Integrierten Küstenzonenmanagements zu promovieren.

Der heute in Varel lebende Frank Ahlhorn befasst sich seit 20 Jahren mit Themen wie Hochwasser- und Küstenschutz, Wassermanagement und demografischer Wandel. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.