Elsfleth Dieser Festakt ist inzwischen eine schöne Tradition: Elsfleths Bürgermeisterin Brigitte Fuchs freute sich über einen in allen Belangen erfolgreichen Empfang, zu dem OLB und NWZ am Sonnabend in die Jade Hochschule in Elsfleth eingeladen hatten. Vor mehr als 80 Gästen wurden dabei mit Ilse Rotter und Gerold Gloystein die Elsflether „Menschen des Jahres“ ausgezeichnet.

Bürgermeisterin Brigitte Fuchs betonte, wie schön es sei, dass sich hier vor Ort so viele Menschen ehrenamtlich engagieren.

Neben der Bürgermeisterin hatten Tanja Rigbers von der Oldenburgischen Landesbank (OLB) und NWZ-Redakteur Ulrich Schlüter die Jury für die Kandidatenauswahl dieser ganz besonderen Aktion gebildet. Brigitte Fuchs lobte, dass Menschen wie Ilse Rotter und Gerold Gloystein sich langfristig für ihre Mitmenschen einsetzen und immer für sie da sind. Indem sie Verantwortung übernehmen, würden sie Entwicklungen beeinflussen und gleichzeitig ihre eigenen Potenziale erweitern.

„Das Ehrenamt bringt eine ganze Menge für die Gesellschaft“, betonte der stellvertretende Landrat Dieter Kohlmann. „Wenn man sich selbst engagiert, bekommt man auch viel zurück“, sagte er. Der NWZ dankte er ausdrücklich dafür, dass sie über die vielfältigen Aktivitäten ehrenamtlich Engagierter berichtet.

Ulrich Schönborn, Mitglied der NWZ-Chefredaktion, hatte in seiner Begrüßung betont, dass das Ehrenamt in der Berichterstattung unbedingt seinen Platz habe. Gerade in einer Welt mit vielen unerfreulichen Themen sei es schön, über Positives schreiben zu können.

Tanja Rigbers erinnerte daran, dass das Ehrenamt eine ganz lange Geschichte habe und gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig sei.

Der Dekan des Fachbereichs Seefahrt und Logistik der Jade Hochschule, Prof. Dr. Ralf Wandelt, ging auf die Bedeutung sozialen Engagements ein. Deshalb werde darauf auch in der Ausbildung der Studentinnen und Studenten großer Wert gelegt.

Zusätzlich zu den Menschen des Jahres wurde die Elsfletherin Andera Hübner von der Stadt Elsfleth und der NWZ mit einem Sonderpreis geehrt. Die Elsfletherin hatte in einer dunklen Herbstnacht Großartiges geleistet, absolute Courage und Einsatzbereitschaft bewiesen.

Rückblick: Andrea Hübner war am 30. September mit ihrem Auto auf dem Weg nach Hause, als eine Person sie am Straßenrand in Vorwerkshof auf einen schweren Verkehrsunfall aufmerksam machte. Als sie neben der Straße das völlig zerstörte Auto entdeckte, kletterte sie ohne zu zögern in den wasserführenden Graben und kümmerte sich dort um den schwer verletzten Fahrer Matthias Schäfftlein aus Ovelgönne, bis die Rettungskräfte eintrafen. Damit rettete sie maßgeblich das Leben des Ovelgönners, der derzeit eine Rehabilitation absolviert.