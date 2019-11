Elsfleth Den Bogen von der Inneren Sicherheit zur Seefahrt schlug Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius beim Nautischen Essen in Elsfleth am Donnerstagabend. Statt „Fake News“ und Hetze in den Sozialen Medien zu verfallen, solle man auf Daten und Fakten vertrauen – bei der Sicherheit ebenso wie auf hoher See.

420 Gäste waren der Einladung des Nautischen Vereins Niedersachsen gefolgt – mehr als in den Jahren zuvor, obwohl (oder weil?) diese ausnahmsweise auf einem Donnerstagabend stattfand. Im, so Pistorius, „Mekka der niedersächsischen Schifffahrt“ fand der Minister gekonnt Parallelen zwischen seinem Zuständigkeitsbereich als Minister und der Seefahrt. Hier wie da funktioniere es nur mit einer guten Mannschaft. Pistorius sprach über die Polizeiliche Kriminalstatistik und über die noch nie geringere Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden. Er ging aber auch auf das subjektive Empfinden vieler Menschen ein, das sich oftmals nicht mit der Realität decke.

Nach einer Liebeserklärung an das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, rief er dazu auf, vehement gegen Extremismus einzustehen. Ebenso warb er für eine humane Flüchtlingspolitik und widersprach der Mär von Wirtschaftsflüchtlingen und Sozialschmarotzern.