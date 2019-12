Elsfleth „Frieden im Libanon und weltweit“ heißt das Motto der kommenden Sternsingeraktion 2020.

Warum Libanon? Das Land im Nahen Osten litt in den Jahren von 1975 bis 1990 unter einem Bürgerkrieg, der 90 000 Todesopfer und 115 000 Verletzte forderte. Fast eine Million Menschen flohen ins Ausland. Im Sommer 2006 brach erneut ein Krieg aus, als das Nachbarland Israel gegen die Terrorgruppe der Hisbollah kämpfte.

In den vergangenen Jahren sind mehr als 13 Millionen Menschen vor dem Krieg in Syrien geflohen, rund eine Million davon in den Libanon. Die Flüchtlinge leben dort in großen Flüchtlingslagern, besonders die Kinder trifft das größte Leid. Aus diesem Grund unterstützen die Sternsinger den Jesuiten-Flüchtlingsdienst JRS. Er sorgt für Schulen und Freizeitangebote, für warme Kleidung und gesunde Mahlzeiten.

Auch die Kinder und Jugendlichen der katholischen Kirchengemeinde Elsfleth wollen zum Jahresbeginn zur Aktion Dreikönigssingen ihren Beitrag zur Hilfe für die Flüchtlinge im Libanon leisten und zum Frieden weltweit aufrufen. Gekrönt und gekleidet in die Gewänder der Heiligen drei Könige, werden sie in fünf Gruppen mit den großen Sternen singend durch Elsfleths Straßen ziehen, an den Haustüren klingeln und mit der Spendenbüchse um einen Beitrag werben.

In den Vorbereitungstreffen in der katholischen Begegnungsstätte werden in diesen Wochen die Sternsinger-Lieder geübt und Sterne sowie Friedenstauben gebastelt. Seit 1996 nehmen Elsflether Kinder an der bundesweiten Sternsingeraktion teil.

Im vergangenen Jahr konnten in Elsfleth 2262,28 Euro gesammelt werden. Mitmachen können Mädchen und Jungen aller Konfessionen im Alter ab sieben Jahren, auch Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsenen können sich als Helfer und Begleiter zur Verfügung stellen.

Unterwegs sind die Elsflether Sternsinger am Freitag, 3. Januar, am Samstag, 4. Januar, und am Montag, 6. Januar 2020.

Das Dreikönigssingen ist nach Angaben des Kindermissionswerks die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt bereits rund eine Milliarde Euro gesammelt.

Folgendes Prozedere ist vorgesehen: Bei ihren Hausbesuchen schreiben die Sternsinger den Segen mit gesegneter Kreide über die Türen: 20*C+M+B+20. Das aktuelle Jahr, in dem Fall 2020, steht getrennt am Anfang und am Ende.

Der Stern steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Zugleich ist er Zeichen für Christus. Die Buchstaben C+M+B stehen für die lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat“ – Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.