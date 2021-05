Folgen der Greensill-Pleite: Nordenhamer SPD ärgert sich über „billige Stimmungsmache“

Nordenham Die SPD-Stadtratsfraktion ruft die CDU und die FDP zu mehr Sachlichkeit in der Diskussion um die Folgen der Greensill-Bankenpleite für die Stadt Nordenham auf. Hintergrund sind die scharfen Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung, mit denen die Fraktionen von CDU und FDP in dieser Woche an die Öffentlichkeit gegangen sind. „Billige Stimmungsmache und Propaganda sind keine geeigneten Mittel, um dem Greensill-Vorfall zu begegnen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Gebot der Fairness

SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Thöle betrachtet es als ein Gebot der Fairness, „beim eingeschlagenen Weg einer sachlichen Aufklärung“ zu bleiben. Erst wenn alle Berichte vorliegen, könne über Verantwortlichkeiten gesprochen werden, betont Uwe Thöle.

Die vom Stadtrat und vom Verwaltungsausschuss eingeleitete Aufklärung der Vorgänge um die Geldeinlagen der Stadt Nordenham bei der mittlerweile insolventen Greensill-Bank sieht zunächst einen Bericht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) vor. Uwe Thöle betont, dass erst nach Vorlage des vollständigen RPA- Berichts eine Überprüfung durch die Kommunalaufsicht erfolge. „Diese Vorgehensweise ist den beiden Fraktionen genauso bekannt wie die Tatsache, dass die Kommunalaufsicht von sich aus das Verfahren prüft und bereits Fragen an die Stadt gerichtet hat“, betont der SPD-Vormann. Das geschehe auch ohne Amtshilfegesuch.

Die allgemeine Kritik am Rechnungsprüfungsamt weist die SPD-Fraktion ebenfalls zurück. Das RPA wurde einstimmig vom Rat beauftrag und ist diesem unterstellt, nicht der Stadtverwaltung.

Zudem vermisst die SPD-Fraktion laut Uwe Thöle eine objektive Betrachtung. So stehe nach wie vor der Vorwurf der Bilanzfälschung durch die Greensill-Bank im Raum. „Wenn geschummelt wird, kann man noch so gut die gefälschten Berichte prüfen“, sagt er. Wirtschaftsprüfer, Bankenaufsicht, Prüfverband der deutschen Banken und Ratingagenturen seien der Bremer Privatbank „alle viel zu lange auf den Leim gegangen“. Und mit ihnen die Stadt Nordenham, der ein Verlust von 15, Millionen Euro droht, sowie 50 weitere Kommunen und der Freistaat Thüringen. CDU und FDP sollten auf „ihre Stimmungsmache verzichten und ihre Hexenjagd einstellen“, weil damit niemandem geholfen sei.

Lehren ziehen

Die SPD-Fraktion befürwortet juristische Schritte gegen Dritte und fordert, Lehren aus dem Vorfall zu ziehen. Die Dienstanweisung für städtische Geldanlagen müsse überarbeitet und die Dokumentation der Anlagevorgängen verbessert werden. „Zukünftig muss die Sicherheit der Einlagen oberstes Kriterium sein“, sagt Uwe Thöle, „nach unserer Auffassung kommen dafür nur noch genossenschaftliche Banken und Sparkassen, idealerweise in der Region, in Frage.“