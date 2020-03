Turnhalle Ganspe: Fundament wird geprüft

Ganspe Bei der Sanierung ihrer Turnhalle müssen sich die Sportler in Ganspe auf Verzögerungen einstellen. Das zuständige Architekturbüro hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass die Durchfeuchtung der Giebelwände außen und innen stärker ist als angenommen, heißt es in einer Sachstandserklärung der Gemeinde Berne.

Es werden deshalb nun weitere Untersuchungen gemacht. Ein Ingenieurbüro wird dazu an einigen Stellen das umlaufende Betonfundament untersuchen. Es müssten die Betondeckung und die Betongüte überprüft werden, heißt es. Das soll an diesem Mittwoch geschehen.

Im Berner Rathaus ist man über diese Entwicklung nicht erfreut. Seit 2010 wird die Sporthalle in Ganspe Stück für Stück saniert. Dach, Heizung und Umkleiden sind fertig. Nun sollten die Fassade erneuert und ein neuer Sportboden eingelegt werden, erklärt Fachbereichsleiter Michael Heibült. „Für uns kam die Ankündigung der neuen Untersuchungen überraschend“, sagt er. „Das hat Folgen für den gesamten Zeitplan.“

Denn erst nach den Überprüfungen können Ausschreibungen für die Arbeiten an der Halle veröffentlicht werden. Ein neuer Sportboden kann erst eingebaut werden, wenn das innere Mauerwerk trocken ist.

Die Gemeindeverwaltung will nun zunächst die Fristen für die Fördergelder verlängern. Nach den Untersuchungen können die möglichen Sanierungsvarianten von den Architekten vorgestellt werden.

Über den aktuellen Sachstand soll im Ausschuss für Gemeindeentwicklung an diesem Dienstag, 17. März, auf der Tagesordnung stehen und die Stand Montag stattfinden soll. Beginn ist um 18 Uhr im Ratssaal. Themen sind außerdem der Bebauungsplan Hohes Feld und das Sanierungsgebiet Ortskern Berne. Wie Michael Heibült mitteilt, sehe die Gemeinde zumindest momentan keine Veranlassung, ihre Leistungen einzuschränken. Für die Sitzung heute gelte, so Heibült: Wer Krankheitszeichen habe, der solle zu Hause bleiben und nicht an der Sitzung teilnehmen.

Auch die für Dienstag, 24. März, geplante Ratssitzung, ab 20 Uhr im Ratssaal, soll stattfinden. „Es sei denn, die Rahmenbedingungen verändern sich“, so Heibült.