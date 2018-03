Golzwarden Horst Haukje wurde von den Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung des Verbandes Wohneigentum, Siedlergemeinschaft Golzwarden, im evangelischen Gemeindehaus, in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Wiedergewählt wurden auch der stellvertretende Vorsitzende Torsten Beuth, die Kassenwartin Anika Schröder, die Schriftführerin Silke Freels und die Kassenprüfer Petra Dohrmann und Eike Bohlmann.

An diesem Abend konnte Haukje den stellvertretenden Kreisgruppenvorsitzenden Paul Leske begrüßen. Dieser nahm im Laufe der Versammlung die Ehrung von Lisa und Peter Schramm für ihre 40-jährige Mitgliedschaft vor und berichtete aus der Kreisgruppe.

In seinem Jahresrückblick bezeichnete der Vorsitzende das abgelaufene Vereinsjahr als „durchwachsen“. Er berichtete, dass in 2017 Kinder aus der Gemeinschaft erstmalig an der Pfingstfreizeit in Otterndorf teilgenommen haben. In diesem Jahr wird die Pfingstfreizeit vom 1. bis 3. Juni angeboten. Anmeldungen dafür nimmt Iris Janssen entgegen. Im vergangenen Jahr nahmen auch viele Kinder an der Sommerfreizeit am Alfsee teil. Die ersten Anmeldungen für 2018 liegen bereits vor.

Der Vorsitzende rief in diesem Zusammenhang dazu auf, sich als Betreuer zu melden, da diese kostenfrei mitfahren können. „Wir suchen immer noch männliche Betreuer, aber auch Helfer für die Küche und andere Bereiche.“ Auch Begleiter für die Hin- und Rückreise (mit dem Bus) am 30. Juni und 7. Juli werden noch gesucht.

Die Tagesfahrt führte die Mitglieder im vergangenen Jahr unter anderem zum Landtag nach Hannover. Von dort auch ging es anschließend noch zum Norddeutschen Rundfunk. Die Siedlergemeinschaft nahm auch an Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft teil, beispielsweise am Weihnachtsmarkt. Dass im vergangenen Jahr nicht so viele Besucher wie sonst vor Ort waren, lag wohl am nicht so tollen Wetter, vermutete der Vorsitzende.

Ferner riet Horst Haukje den Mitgliedern, sich einen Wechsel des Energieanbieters noch einmal zu überlegen. Er rechnete mögliche Einsparungen vor.

Bei geplanten Straßensanierungen können Straßenausbaubeiträge für Grundeigentümer anfallen. Dagegen kämpft der Verband. Ferner teilte er mit, dass die Stadt plane, in Golzwarden neue Straßenlaternen zu installieren. Es stehe jedoch noch nicht genau fest, wo diese installiert werden sollen.

Diskutiert wurden die Themen Neubau einer Kindertagesstätte (Kita) in Golzwarden und die Anhebung der Grundsteuersätze.

Folgende Termine wurden mitgeteilt: Donnerstag, 15. März, Blutspende und Sonntag, 18. März, Konzert des Orchesters des Bahn-Sozialwerks in der St.-Bartholomäuskirche.