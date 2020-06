Wohnprojekt In Nordenham: Mehrheit im Rat für „Hansings Gärten“

Grossensiel Die SPD-Fraktion hat sich festgelegt: Die Sozialdemokraten begrüßen das Wohnprojekt „Hansings Gärten“ und wollen im Stadtrat dafür ihre Zustimmung geben. Damit befindet sich die SPD nach Angaben ihres Fraktionsvorsitzenden Uwe Thöle auf einer Linie mit den Grünen. Somit ist eine politische Mehrheit für das Bebauungsplanverfahren sicher. Allerdings spricht sich die SPD-Fraktion dafür aus, das Planungsgebiet aufzuteilen und zwei getrennte Bebauungspläne zu entwickeln.

Einen entsprechenden Antrag haben die Sozialdemokraten jetzt Bürgermeister Carsten Seyfarth zukommen lassen. Sie fordern die Stadtverwaltung auf, die baurechtlichen Möglichkeiten einer solchen Teilung zu überprüfen.

Dahinter steckt die Idee, zunächst nur für den nördlichen Bereich des 6,7 Hektar großen Areals, das sich auf dem ehemaligen Gartenland zwischen der Hansingstraße und der Bahntrasse befindet, eine Bebauung in der vorgesehenen Weise zu erlauben. Für den südlichen Abschnitt sollte die Stadt nach Ansicht der SPD erst einen Bebauungsplan aufstellen, wenn sich der Bedarf an den Wohnformen, die der Investor Björn Thieling dort anbieten möchte, „nachhaltig bestätigt“ hat. Sollte dem nicht so sein, würde sich die Stadt Nordenham die Möglichkeit offen halten, über den zweiten Bebauungsplan andere Wohn- und Nutzungsformen vorzugeben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Anstelle viergeschossiger Blöcke wie im Nordabschnitt ließe sich dann im südlichen Bereich die Bebauung auf kleinere Gebäude beschränken, Uwe Thöle spricht in dem Zusammenhang von „Wohn- und Nutzungsformen mit defensiverer Wirkung auf das Umfeld“. Bislang sind insgesamt etwa 140 Wohnungen geplant.