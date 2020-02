Hammelwarden Karl-Heinz Duve ist neuer Vorsitzender des Ortsverbands Hammelwarden im Sozialverband Deutschland (SoVD). Duve, der dieses Amt lange Zeit ausgeübt, sich aber 2015 aufgrund seines Umzugs nach Bremen zurückgezogen hatte, kandidierte erneut für den Vorsitz, nachdem die bisherige 1. Vorsitzende Anke Heitmann sich nicht wieder zur Wahl stellen wollte. Auch der 2. Vorsitzende Michael Ebert hatte nicht wieder kandidiert. Duve hat deshalb für den 1. Vorsitzenden kandidiert, damit der Ortsverband weiterhin geschäftsfähig ist.

Anke Heitmann hat daraufhin für das Amt der 2. Vorsitzenden kandidiert. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes: Joachim Ashauer (Schatzmeister und Schriftführer, wiedergewählt); Ehrhard Vielweber, Anke Naber und Waltraud Weghorst wurden als Beisitzer wiedergewählt – ebenso wie die Revisorinnen Dagmar Geveke, Anita Zantopp und Angelika Rauprich.

Zum 1. Januar 2020 gehörten dem Ortsverband 208 Mitglieder an, zehn weniger als ein Jahr zuvor.

Anke Heitmann hatte in ihrem Jahresbericht an die Sitzungen, geselligen Veranstaltungen und Ausflüge erinnert – unter anderem an das Spargelessen, den Bingo-Nachmittag und die Spendenübergabe an die Nordenhamer Tafel. Tagesfahrten, etwa zum Spargelessen (am 18. Mai), Kaffeenachmittage und Grillabende sowie die traditionelle Weihnachtsfeier sind auch in diesem Jahr geplant.

Die Verbandszeitung soll künftig per Post zugestellt werden, wurde den anwesenden 29 Mitgliedern mitgeteilt. Dafür müssten allerdings noch organisatorische Fragen geklärt werden.