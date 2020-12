Aussenbereichssatzung: Nur Lückenbebauung in Hoffe

Hofe Das Vorhaben der Stadt Nordenham, mit einer Außenbereichssatzung neue Bauprojekte in Hoffe zu ermöglichen, hat in dem kleinen Dorf für helle Aufregung gesorgt. Viele Anwohner befürchteten, dass dann auch die Randbereiche des Ortes bebaut werden und es mit der ländlichen Idylle im Grünen bald vorbei sein könnte. Diese Sorgen haben sich jetzt erledigt. Unter dem Beifall mehrerer Hoffer, die vom Saalbalkon aus die Entscheidung verfolgten, hat der Bauausschuss bei seiner Sitzung in der Stadthalle Friedeburg die Weichen neu gestellt. Das Ratsgremium stimmte zwar mit großer Mehrheit der Aufstellung einer Außenbereichssatzung zu. Aber die ist ganz anders gestrickt als die ursprüngliche Variante, mit der die Stadtverwaltung im Sommer an die Öffentlichkeit gegangen war.

Grenzen enger gezogen

Der entscheidende Punkt ist, dass der Geltungsbereich der Satzung deutlich eingeschränkt wurde. Es sind nur noch Grundstücke berücksichtig, die schon durch eine Bebauung vorgeprägt sind. Somit ist eine Lückenbebauung in Zukunft zulässig, die Errichtung von Gebäuden auf freien Flächen am Ortsrand aber nicht.

Diese Festsetzung eröffnet zum Beispiel die Möglichkeit, auf dem Gelände der ehemaligen Gaststätte Mühlenbruch vier Bauplätze zu schaffen. Außerhalb der in der Satzung festgelegten Grenzen ist eine Bebauung untersagt.

WIN-Fraktionschef Joachim Gorges zeigte sich in der Bauausschusssitzung verwundert über die „180-Grad-Wende“ der Verwaltung und wollte wissen, warum sie von ihrem bisherigen Vorschlag abgerückt ist. Baudezernentin Ellen Köncke verwies zur Begründung auf eine genaue Überprüfung der Rechtslage. Dabei habe sich gezeigt, dass die Rechtssicherheit des ersten Entwurfs wackelig gewesen sei.

„In einem Baugenehmigungsverfahren hätte es Probleme geben können“, sagte die Dezernentin. Daher habe die Verwaltung nachjustiert, sich enger am Gesetz gehalten und die Grenzen neu gezogen.

WIN-Ratsherr Joachim Gorges war mit den Erklärungen nicht zufrieden und machte deutlich, dass mit der veränderten Satzung eine Chance zur Entwicklung des Dorfes vertan werde. Entsprechend stimmte er mit Nein.

Kompromisslösung

Alle anderen Fraktionen hingegen schlossen sich der Empfehlung der Stadtverwaltung an. „Eine Verdichtung innerhalb des Ortes ist richtig“, sagte SPD-Vormann Uwe Thöle. Grünen-Ratsherr Ahmet Akdogan sprach von einem „Kompromiss, mit dem auch die Interessen der Dorfgemeinschaft berücksichtigt werden“. Auch der FDP-Politiker Manfred Wolf begrüßte die Neufassung des Geltungsbereichs, merkte allerdings an, dass die Verwaltung von Anfang auf diese Lösung hätte kommen können.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Horst Wreden stimmte ebenfalls zu und brachte ergänzend den Antrag ein, in das Regelwerk ein Verbot für Ferienhäuser und Gewerbebetriebe aufzunehmen. Über diese Forderung soll im weiteren Planungsverfahren beraten werden.